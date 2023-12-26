黎淑賢離世｜養罕有無毛貓 去年曾遭豹貓襲擊致多處傷痕 (18:26)

黎淑賢（Bonnie）和前夫盧惠光育有兩子，與現任老公許智政亦育有兩兒，Bonnie照顧4名囝囝外，還有她的兩隻愛貓，包括無毛貓PowPow以及豹貓Moser，去年她被豹貓Moser襲擊，原來她見Moser想跟她入廚房，於是一手抱起Moser，豈料Moser被鑿冰聲音嚇驚，一時失控攻擊主人。

當時黎淑賢手、腳、心口及耳背位置，均被Moser抓傷，她立即到醫院接受治療，幸好不用縫針。雖然受了傷、看醫生又破財2000多元，黎淑賢未有怪責愛貓，繼續寵愛有加。

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（即時娛樂）