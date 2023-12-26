Paris Hilton曬著睡衣全家福 慶祝聖誕節 (18:42)

尊特拉華達（中）趁聖誕假期與子女往滑雪度假。（網上圖片）

Paris Hilton一家四口穿著款式相同的睡衣，聯同愛犬拍攝全家福。（網上圖片）

昨日聖誕節不少荷李活明星更新社交平台Instagram，公開全家福合照，包括兩度找代母代勞誕下一子一女的真人騷女星Paris Hilton，跟丈夫Carter Reum和兒子Phoenix及女兒London穿著同款的睡衣，坐在樓梯合照，連Paris的愛犬亦有出鏡。

另外，《危險人物》尊特拉華達（John Travolta）亦公開跟女兒及兒子在雪地的合照。新婚不久的《歌舞青春》女星雲妮莎侯堅絲（Vanessa Hudgens），則與棒球員丈夫Cole Tucker往打高爾夫球慶祝聖誕節。