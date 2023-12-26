黎淑賢離世｜黎燕珊聞師妹死訊難過哽咽：點解會咁㗎？ (19:29)

前亞姐黎淑賢（Bonnie）今天（26日）在北角寓所燒炭，經送院搶救後不治，終年46歲。首屆亞姐冠軍黎燕珊對Bonnie離世一事，感到難以接受，身在內地拍劇的黎燕珊哽咽表示：「點解會咁㗎？我真係接受唔到。我哋近年都同一班朋友好低調去做慈善活動，派物資畀基層家庭同小朋友，佢好多時都出錢又出力，而我地亦會去佢屋企燒嘢食傾吓偈，原本呢個聖誕節前約咗去學校做活動，不過因為太忙，我當日去唔到。我哋一班朋友之前仲鼓勵佢考到珠寶鑑證最高分好叻女，我哋仲話請佢食飯，可惜一直未約到。」

黎燕珊表示Bonnie是好有善心兼有義氣的好媽媽，對內對外照顧家庭盡心盡力。她透露最近感到Bonnie有心事，原本也想找機會和她傾心事，惟只留下唏噓及可惜：「我真係唔知可以講乜，接受唔到，我只當佢去外遊，希望佢可以開心啲。」

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（即時娛樂）