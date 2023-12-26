《造星V》冠軍Lyman和老婆婚禮搞足3日 Ash首在港舉行粉絲見面會 (22:42)

Lyman早前和太太舉行了3日婚禮，他表示自己也喊了3天（左圖）；Ash舉行粉絲見面會，獲一班《造星V》兄弟撐場。（Ig圖片/柯美攝）

《全民造星V》學員盧信宥（Ash）今天（26日）Boxing Day舉行粉絲見面會，獲《造星V》兄弟香胤宅（Lyman）、Adams、Carson、王鋒、鄧家傑、Cho Lewis

和Jason Loi現身支持。

《造星V》冠軍Lyman與太太結婚已3年，但因疫情沒有舉行婚禮，早前他們在馬來西亞檳城舉行小型婚禮和擺酒，邀請來自美國、澳洲和英國等地的親友和同學出席。他透露婚禮搞了3日，他就喊足3日，因見到朋友、同學和家人放下工作，專程到來出席，他說：「大家長大了，各有各忙和工作，難得聚在一起，很開心，感動而喊。之所以搞3日，因為我和太太準備很多節目給他們，希望他們賓至如歸。」

他和太太除了穿婚紗和禮服，還依足傳統穿裙褂和長衫，並向長輩斟茶，他說：「新年我都會向長輩跪地斟茶，希過將這傳統延續至下一代。」談到他和ViuTV簽約問題，他表示仍然洽談中。

昨天聖誕節來港的Ash表示，今次首次在港舉行粉絲見面會，緊張又興奮，見面會原本在中秋節舉行，因文件上調動問題，延至今天才舉行，其間只有透過線上與粉絲見面和發放新作品。

問他收到什麼聖誕禮物？他認為能與粉絲一起歡度，已是最好的聖誕禮物。Ash在港逗留4天，後天返回大馬出席除夕倒數活動。

（即時娛樂）