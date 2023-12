「歌神」許冠傑(Sam)今年4月在紅館完成7場《許冠傑此時此處演唱會2023》後,開始在世界各地巡唱。轉眼8個月,Sam今天(27日)在社交平台上載全新演唱會海報,宣布明年3月尾再踏紅館舞台,3月30至4月1日舉行《許冠傑此時此處演唱會2024》,票價分別為380元及880元,其帖子留言寫着「See you back at the HK Coliseum on March 30 to April 1﹗許冠傑此時此處演唱會2024。2024年1月18日健康‧旦及鄰住買優先網上發售。密切留意﹗」

(即時娛樂)