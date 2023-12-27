許廷鏗尾場騷感觸落淚 計劃開Part 2 向好友鄭欣宜下戰書 (15:09)

許廷鏗（Alfred）昨晚舉行尾場戶外演唱會，請來COLLAR成員邱彥筒（Marf）與李芯駖、楊安妮（Win Win）及鄧小巧擔任演出嘉賓。自嘲是老人家的Alfred與Marf、芯駖合唱完《青春頌》後，揚言要挑戰COLLAR快歌《OFF/ON》。他跳唱完後說︰「原來現在的歌那麼難唱！」Alfred讚Marf與芯駖參與《全民造星IV》時思想成熟，Marf會反過來會關心他這個導師，芯駖就予人穩定軍心的感覺，兩女現在均可獨當一面。芯駖笑言︰「今晚好似爸爸帶女兒參加畢業禮。」Marf讚Alfred愈來愈瘦及年輕，不能當爸爸。Alfred問︰「你是說我返老還童，還是說我不能當爸爸？」

Alfred與Win Win合唱《假面具》、與鄧小巧合唱《微時》。他與小巧合唱時感觸落淚，被女方取笑是「大喊十」。Alfred說︰「我從前不是這樣，或許人愈大愈發覺其實不容易。我和小巧常去Joyce（鄭欣宜）家，我們最近去Joyce的家，她們說有無限Budget做騷，開幾多場也可以。我沒她們那麼喜歡表演，但原來來到最後一場，真的會不捨得。」

Alfred騷後受訪時坦言不捨得舞台，有計劃開Part 2。Alfred為這次演唱會減肥20磅︰「去年辦室內演唱會，我老闆心態，開會時不停吃。今年，我以歌手身分行先，要對得起這個身分及舞台。」好友鄭欣宜沒有當演出嘉賓，Alfred說不會有遺憾，希望下次在室內場地開騷時可找欣宜一起跳唱。他揚言要向欣宜下挑戰書，希望明年可成事。

（即時娛樂）