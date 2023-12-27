RB音樂會第3場 6號孖老婆合唱掀高潮 阿偉為堅持創作感自豪 (17:27)

樂隊RubberBand（RB）的《RubberBand 〈Juntos〉音樂會》，昨晚（26日）在九展Star Hall舉行第3場。

今次音樂會舞台刻意設計成天台一樣，除了主舞台及T台位置外，另一邊則設有長櫈和茶几，旁邊晾掛衣服外，也應節擺設聖誕樹，在RubberBand與眾樂手登上舞台一刻，就與觀眾連成一體，整場音樂會，亦搖身一變成為天台大派對，而RubberBand每晚都在派對上，為樂迷送上驚喜，繼前晚泥鯭（黎萬宏）爭取走近與樂迷互動後，昨晚輪到阿偉有感而發，破例在台上分享感受，他說：「 RubberBand由2004年阿正寫第一隻歌《遊車河》開始，到2023年，除咗我哋4個，仲有Patrick Lui同Jason Kui嘅參與，呢10幾年我哋只係出咗10隻碟得百幾隻歌，係一件唔容易嘅事，我覺得好自豪，因為我哋能夠堅持到今日繼續創作，所以都請大家畀啲掌聲每一位同我哋合作音樂人，我哋會繼續做歌，繼續出碟。」

阿偉續道：「我哋好幸運，每次有演出機會都可以喺台上接受大家嘅歡呼，但從第一日開始，就有個人陪住我哋一同創作，佢嘅創作甚至畀我哋每一個RubberBand成員嘅參與度更加高，因為RB大部分作品，都有佢嘅名字喺度，佢就係我哋RB嘅一份子，填詞人Tim Lui。你嘅創作比我哋更加多，所以佢係最重要嘅成員，多謝你！我忽發奇想，好希望睇到你開你嘅作品展，再加埋你嘅個人演唱會，唱下歌，再加埋Pole Dance表演。」

坐在觀眾席欣賞演出的Tim Lui，感謝阿偉嘉許，更向對方派心。之後Tim Lui在真Encore環節，走到台上跟樂迷見面，起初她只是坐在台上拍和，但在現場樂迷及樂隊起哄下，她即興與6號合唱《Slow & Easy》，掀起全晚高潮，令昨晚大派對洋溢甜蜜感覺。

（即時娛樂）