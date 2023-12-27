妳不是她｜馮盈盈懶音再被讚有改善 以汪明荃為學習目標 (18:11)

昨晚劇情講到林信（丁子朗飾）在醫院醒來之際，古怪的事情發生了，原屬「黑面內斂管家婆」的夏莉，突然變得熱情如火、溫柔體貼兼千依百順。（大會提供）

昨晚一集是Fyy曬冷夜，除了有格調十足的「唯美MV式特寫鏡頭」，還有出浴畫面及打鬥戲。（大會提供）

馮盈盈在劇中的懶音問題獲讚有改善，而她的紅髮造型亦獲不俗評價。（大會提供）

無綫劇《妳不是她》由丁子朗（丁丁）、馮盈盈（Fyy）擔正演出，該劇暫時播了兩集，由於首集劇情帶出懸念，在網上亦掀起一定討論度。同居3年的林信（丁子朗飾）及夏莉（馮盈盈飾）縱然偶有甜蜜，但由於價值觀相差太遠，兼林信欠成熟，最終因為林信背著夏莉買了價值23萬的Dream Car及疏忽照顧夏莉愛貓Nana，導致2人吵大鑊兼撞車。

昨晚（26日）劇情講到林信在醫院醒來之際，古怪的事情發生了，原屬「黑面內斂管家婆」的夏莉，突然變得熱情如火、溫柔體貼兼千依百順，加上連番出現古怪行為，包括由不喜歡亂花錢變成豪爽、支票簽名不對辦、𥤮然變得好打、以及忘記自己時裝店位置等。

對於Fyy突然性情大變，網民亦大感好奇、紛紛推測夏莉「轉性之謎」，更有網民仔細「還原」林信及夏莉撞車現場，並以離奇出現的藍光作為推測重點，估計與時空穿越及靈魂交換等方向有關；當中最有創意答案除了是外星人奪舍外，還有網民懷疑夏莉與愛貓Nana交換靈魂，以及是「遊戲女郎版夏莉」調皮出走。

昨晚一集是Fyy曬冷夜，除了有格調十足的「唯美MV式特寫鏡頭」，還有出浴畫面及打鬥戲。雖然劇中「打鬥戲」並非動作戲水平，但為了讓觀眾看得過癮，Fyy仍是做足功課：「因為我個角色好打得，我有參考到小丑女Margot Robbie，睇下點樣打起上嚟型啲又靚啲。」網民稱Fyy的懶音問題有改善，初出道時因懶音受盡批評的Fyy，2019年開始找來言語治療師糾正，對方是《3日2夜》主持之一的周佩婷，之後於2021年參與《好聲好戲》挑戰自己。

雖然如此，Fyy依然繼續努力學習力求進步，並透露汪明荃是她主要學習對象：「我好想學佢點樣字正腔圓得嚟又好自然，主要睇佢平時主持節目、訪問講嘢時語氣同發音咬字咁，我亦都親身睇過佢做粵劇，順便學埋佢點樣用氣。」

（即時娛樂）