何沛珈傅嘉莉爭女飛躍互送高帽 林景程自嘲過客 阮浩棕睇好馬貫東 (18:47)

傅嘉莉和何沛珈兩師姐妹難得相認，2人互送高帽。（鍾一虹攝）

傅嘉莉（Kelly）、何沛珈、阮浩棕、林景程、周吉佩、周奕瑋、陳楨怡入圍《萬千星輝頒獎典禮2023》「飛躍進步男、女藝員」獎10強，今天（27日）他們於電視城會見傳媒，身穿露腰裝曬纖腰的何沛珈成功搶鏡，她與前模特兒公司師姐Kelly現場相認，談到師姐妹變競爭對手，即互笠高帽，沛珈說：「我初出道已覺得Kelly很靚，視為學習對象，她最近幾部劇表現出色兼多提名，不用爭，我已投票給她，尤其支持她攞女配角獎。」

Kelly自言內心掙扎，既希望獲獎，但作為大師姐也感壓力，擔心表現不夠好：「我第一次提名獎項，未必爭到，好似樣樣不如人，沛珈今年好多綜藝、劇集作品，最緊要公司看到我的表現。」

沛珈大讚粉絲很有心，製作短片放社交平台幫手拉票，問她會不會網上派福利爭取支持？她表示已趁聖誕影靚相分享，早前又到工展會拉票，密謀再攻市集和嘉年華拉票，又說：「我為明年1月參加馬拉松10公里賽備戰，正勤操體能和身形，但跑步成績未達標，希望做到1小時內完成，現在每周練跑3、4日。」Kelly則打算參加公司的盆菜宴向同事拉票：「我到時會拉海報、披彩帶，敲鑼敲鼓求票。」

林景程對選情心如止水，看好男飛躍得主是馬貫東與阮浩棕之爭：「我覺得自己似過客，但很開心得到提名肯定表現有進步。我鼓勵觀眾們參與投票，因為每一票對演員是個很大的支持。」

阮浩棕對爭獎抱信心，但大讚對手如馬貫東、林正峰都是強敵：「入行10年第一次提名獎項，無論有沒有獎都不影響我對演藝工作的熱誠，都會繼續努力工作。」

對於緋聞女友何沛珈打算落區拉票，他笑言希望參與其中：「我的作品在年中播出，最近減少出現，仍希望大家記得我，她做《東張西望》多人認識，跟住拉票可能令大家望到我，都是好事。」

（即時娛樂）