梁朝偉劉德華拒再敵對 約定下次合作要企同一陣線 (20:01)

梁朝偉（偉仔）、劉德華（華仔）主演的電影《金手指》將於周六（30日）上映，有別於20年前的《無間道》，他們今次在戲中正邪逆轉，梁朝偉飾演大反派嘉文集團創辦人兼主席程一言，劉德華就飾演ICAC高級調查主任劉啟源。梁朝偉回憶拍攝時與劉德華一埋位已默契十足，毋須浪費時間磨合，感覺很舒服、很好玩。劉德華非常享受跟梁朝偉的每場對手戲，回憶有幾場戲的劇本沒寫明該如何演繹，但梁朝偉拍攝時演出不同階段的心態，令他也能演得更放。劉德華說︰「這是我想和偉仔再合作的原因﹗」梁朝偉回敬︰「華仔的感情和眼神也豐富了很多﹗我們希望再合作，未想到拍什麼題材，希望下次合作不用再等20年。」劉德華續說︰「我們有共識，下次合作要站在同一陣線，不再敵對。」

梁朝偉說今次演反派過足戲癮︰「未試過那麼囂張、意氣風發的角色。我平日怎會這樣？不過，我不覺得這角色難以拿捏，覺得很好玩，可以去盡一點。我在戲中有搞笑場面？不明白為何導演莊文強喜歡有幾場卡通一點的戲。我覺得自己明顯在說謊，否則不會那麼卡通。」梁朝偉笑言他在現實中最叻𧨾人，也會講善意的謊言。劉德華表示其飾演的劉啟源有種幼稚的堅持︰「看見程一言的外放和囂張，令劉啟源覺得自己的堅持是成立的，社會不應該有這種人。」劉德華在片中有場翻車戲，他表示動作指導錢嘉樂拍攝前做足準備工夫，他一點也不危險，而且危險的場面他也不會拍。梁朝偉笑言︰「是不會要你拍危險的戲。」

《金手指》改編自本港1980年代的一宗大型貪污和詐騙案件。梁朝偉表示其角色的原型人物資料不多，他拍攝時大多要憑空想像，也不肯定演得對不對。劉德華表示其角色也有原型人物︰「他為了調查程一言，『咬』住對方10幾年不放手。如果他升職，就不可以再跟這宗案件。」《金手指》故事背景長達多年，劉啟源老了，程一言卻依然皮光肉滑。梁朝偉笑道︰「莊文強說有錢人吃很多補品，都不會老。」劉德華表示︰「劉啟源為這單案絞盡腦汁10幾年，誓要捉到程一言，所以我刻意令角色蒼老一點。」

程一言是炒股高手，梁朝偉說他對股票只略懂皮毛，拍完《金手指》後覺得股票很複雜，更加沒興趣投資。劉德華對股票市場一竅不通，多年來也沒買股票。談到他曾投資電影，劉德華嘆︰「唉﹗一講就到（我）最痛。」梁朝偉在戲中與蔡卓妍、白只有不少對手戲，他表示開工前曾私下邀兩人出來見面︰「我也當過新人，大家不熟，在現場會緊張，所以我約了他們出來吃飯聊天，讓他們輕鬆一點，拍攝時就沒那麼緊張。」

梁朝偉曾表示現在拍戲有包袱，不似當年拍攝《新紮師兄》時什麼也能演，他說︰「接戲的時間不會，開始拍攝時會有壓力，特別是最初不確定，會戰戰兢兢，之後在拍攝過程中建立了信心就好多。」劉德華說他現在演戲反而少了包袱︰「市場對我多了信心，所以多了選擇。我從前除了偶像包袱，還會想很多，不能得心應手。」

（即時娛樂）