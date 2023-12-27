周海媚逝世｜胞姊發聲明揭死因 骨灰運返港安葬 遺產由母親繼承 (19:54)

周海媚（海味）於12月11日在北京病逝，終年57歲，告別禮早前已在家人的見證下已完成。據內地傳媒報道，周海媚胞姊周鳳今天（27日）就周海媚的遺產分配、去世原因以及收養的貓狗安排等問題做出聲明，具體內容如下：

1.周海媚全部財產及房產會按照法律全部由母親繼承。

2.根據監控錄像和法醫部門鑑定，綜合判定周海媚是突發心臟病猝死，很平靜，很安詳，沒有痛苦。希望大家不要再討論猜測死因，請大家多給點尊重。

3.家人不會設立周海媚慈善基金會，也不會授權任何的機構和個人。希望廣大的網友影迷朋友不要上當受騙。周海媚曾經長期支持的公益項目，母親依舊會用周海媚的名義繼續。

4.母親會把周海媚的骨灰帶回香港，現在正在找合適的墓地，後續不再透露任何墓地相關事宜。

5.周海媚養了很多的貓貓狗狗，但是若帶回香港在海關檢疫等流程，需要進行10個月，怕狗狗貓貓受不了。家裏面媽媽的年紀也大了，然後姐姐弟弟家裏也沒有那麼大，實在是沒有條件可以養這些動物。所以在北京給這些動物找了人來領養，是一位海媚的好朋友，也是一個非常愛惜小動物的人。然後家屬也會跟領養人商量是否可以透露是他幫忙領養了，但是肯定要等一段時間。

6.周海媚是一個熱愛祖國，熱愛生活，熱心公益，堅強樂觀，開朗的人。希望把周海媚在銀幕上的美好留給大家，大家在心裏記著她，不要再來家門口騷擾，還在家裏的狗狗因一些人對周海媚故居的拍攝直播騷擾行為，已出現日夜不停嚎叫的焦慮徵狀。所以希望大家尊重一下周海媚，也尊重一下周海媚的家人。

（即時娛樂）