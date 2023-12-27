郭柏妍想學手語傍身 方紹聰善用手語和家姐溝通 (22:45)

郭柏妍與方紹聰（奶仔）日前冒寒為《無聲旋律慈善單車日》擔任活動大使，漢陽為活動發起人兼統籌，譚嘉荃擔任大會司儀，還有彭皓鋒、丁文俊、樂隊All For One及關伊彤等參與，當天活動於大埔科學園啟動，希望藉活動推廣手語及社會對聾人與弱聽人士增添醫療服務之關注，受惠慈善機構為「香港聾人協進會」。

活動大使郭柏妍因為未學識踩單車，所以負責主持啟動儀式，落場責任就交奶仔，他自備私伙單車踩到大尾篤。提到活動為推廣手語，郭柏妍表示拍《破毒強人》時曾學過少少手語，但當日到場與聽障人士溝通，才發現有些已忘記，如果有機會也想繼續學，因將來拍劇可能派上用場。

奶仔透露自己有個輕度智障的姐姐：「因為她語言表達有困難，所以會用手語同我溝通，但唔知佢啲手語係自創定學校教。我又試過教弱聽人士跳舞，要用一啲簡單手語來溝通。原來完全聽唔到聲音都可以跳舞，只要Bass勁啲，佢哋就可以感受到震動而跳舞。」奶仔工作之餘不忘增值自己，除學急救、山藝外，更報考旅遊巴士牌：「做演員咩都要識，而且公司好多劇集喺內地拍，到時我可以車同事去開工。」

活動發起人兼統籌漢陽表示透過「聾協」瞭解到聽障人士有好多不便：「其實佢哋喺睇唔到嘅傷殘，好似同佢哋講借過、借過，但因為佢哋聽唔到，所以試過好多次無辜被打或推撞。我亦希望藉今次活動推動手語，唔想將手語標籤為特殊教育，希望手語變成正常語言，好似泰文、韓文咁，任何人都可以去學。」

有TVB「御用惡人」之稱的彭皓鋒早前自爆確診直腸癌，他表示現時身體沒大問題：「其實一直有檢查血嘅指數都冇乜變化，可能自己又食補充品，所以冇乜變化。要再照先知腫瘤有冇變大變細，呢個月會再去照，如果變差應該就做手術，唔差就保持不變，我試咗很多不同偏方，睇下有冇辦法令廇變細，如果有好嘢會介紹畀大家。」他透露1月可能會去新加坡，因當地有新科技可以試。由於癌症不能多吃糖份，所以他現時每星期只吃一餐飯，但不會完全戒碳水化合物，像當天他要踩單車至大尾篤，需要體力，所以事前也會吃少少。他強調：「我身體ok、冇嘢，開工都得，都有人問過我，但拍攝期成4個月，時間太長，佢哋驚我辛苦，雖然我覺得自己負擔到，但又驚萬一要做手術會拖累劇組。」

（即時娛樂）