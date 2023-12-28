李幸倪自爆大馬有幾層樓 曾被控制狂男友阻做歌手 (13:24)

李幸倪（Gin Lee）近日擔任網上頻道「冤枉娛樂」節目《枉談》首集嘉賓，首次大談自己的感情世界，透露曾遇過「劈腿男」、控制狂男友，更自爆考慮過跟粉絲拍拖及手持多個物業。Gin表示家人十分支持她入行，覺得她不做歌手是浪費了才華，胞姊更放棄馬來西亞一切陪她到香港工作。談到她向來予人悶蛋感覺，也不像其他藝人買名車住豪宅享受生活，Gin表示︰「我都會買奢侈品，買我鍾意嘅手袋，但我未必會騷畀大家睇。我唔係好有錢，唔鍾意炫富，但都有做適當嘅投資。我覺得對關心同惜嘅人好已足夠，唔需要畀其他人睇我有幾好。買過最豪、最貴嘅嘢？買樓、買車最貴，我喺馬來西亞有好多層樓，唔通又話你知咩？我下一個目標就要喺香港買樓。」

談到感情事，Gin表示讀大學時才初戀，戀愛次數5隻手指數得晒，但也遇過劈腿男及控制狂男友。她回憶︰「發現個女仔post咗佢哋嘅合照，我先知道原來佢有咗第2個。我有同佢坐低傾，佢怪責我先，佢覺得我鍾意咗第2個，佢就慢慢fade out同第2個一齊，佢嘅意思係人哋都追你囉，覺得我變心，但我冇。」Gin曾想繼續為這段感情努力，但對方拒絕，她續說︰「傷心㗎﹗我揀男仔係差啲，我朋友成日話我『你啲眼光真係麻麻哋』。」除了劈腿男，Gin也遇過控制狂男友︰「著得性感少少又唔得，喺台上面唱歌，有啲男人望住我又唔得，又係我錯，又要控制我唔可以做歌手，要做歌手就做教會歌手，價值觀完全唔同。經過呢次經歷後，我認清自己適合咩類型男仔。」

Gin透露曾有位粉絲向她展開追求，她曾想過跟對方一起，但最後也沒有。Gin解釋︰「我好冇安全感，成日會諗到最壞狀况，佢會唔會爆我啲秘密？佢會唔會點......會驚呢啲，所以我每次拍拖，對象都係由朋友開始。我唔可以一見鍾情跟住就一齊，要兩年以上。」由舊東家到今年簽約新公司，Gin自言當中經歷了一段迷惘、不知所措的時間，更曾有放棄的念頭。她說︰「我過去都唔係懶，點解我已經好認真對待每一樣嘢、每一個環節，做緊嘅嘢同我想做嘅嘢、或者我期望嘅結果係有啲出入。失望到一個階段，會覺得『唉，定係算呀』、『定係我做唔到呀』、『可能我唔得啊』，會有呢種質疑。要係放棄呀？可能我仲可以做到啲嘢呢？喺呢個十字路口徘徊嘅時候，最終我就揀咗再試多次啦！最後一擊㗎啦，咁如果都真係唔係我想像中嗰樣嘢嘅話，可能我真係唔適合。」

（即時娛樂）