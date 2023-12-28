炎明熹偕粉絲探訪安老院送暖 望日後參與更多慈善活動 (14:10)

炎明熹（Gigi）日前（26日）與後援會義工隊探訪護理安老院，跟院舍內的30多位公公婆婆唱歌、玩遊戲，向他們送上節日祝福。

當Gigi與義工們唱到《漫步人生路》及《喜氣洋洋》時，有公公婆婆更主動拖住Gigi跳舞，氣氛熱鬧﹗不少公公婆婆也認得Gigi，稱呼她為「炎姑娘」，說看電視節目時有聽過她唱歌，讚她人靚聲甜，要多開演唱會。Gigi在活動中化身小導師，教一眾公公婆婆玩小遊戲。她先親身示範，輪到公公婆婆玩時就在旁鼓勵，為他們加油打氣。公公婆婆完成遊戲後，獲Gigi送上包裝紙巾。原來他們很喜歡包裝紙巾，覺得方便好用。

Gigi為了這次探訪活動，事前特別抽時間學扭氣球。她將畫有圖案及祝福語的蝴蝶、兔仔及元寶造型的氣球，以及她預備的禮物包送給一眾公公婆婆。禮物包內有保暖披肩、後援會成員及有心人親手編織的溫暖牌冷帽。短短兩小時相聚令一眾公公婆婆非常開心，紛紛表示歡迎Gigi及義工們下次再來。

Gigi說︰「我小學時也曾探訪老人院，但今次是第一次參與由自己後援會主辦的老人院探訪活動，看見一班老友記健康開心，我也希望出一分力。很感激後援會義工隊多次自發舉辦很多不同類型的慈善活動，希望我日後可以抽到更多時間參與慈善活動。」

（即時娛樂）