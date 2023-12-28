旁觀者｜王敏奕流足1公升眼淚 與周柏豪感情線浪漫虐心 (15:43)

王敏奕在新劇《旁觀者》中飾演的女警阿魚是天生的高敏族，對聲音、光線等變化特別敏感，能異於常人地還原兇案現場。阿魚後來意外發現朱古力及鹽檸水是幫助她逃避及投入的靈藥，此後每次查案均會飲用大量鹽檸水。（大會提供）

《金宵大廈》系列的葉鎮輝擔任監製，周柏豪、王敏奕、吳若希、羅天宇、馬貫東、連詩雅等合演的新劇《旁觀者》，將於下周一（1月1日）首播。《旁觀者》以連環殺手與女警之間的矛盾、牽絆及角力為劇集重點，並以「旁觀者也是加害者」作為宣傳口號，劇情講述天生是高敏感族的女警「阿魚」姚自如（王敏奕飾），接二連三捲入離奇死亡事件。隨着與拍檔丘浚祈（羅天宇飾）深入調查，阿魚驚揭部分死者竟是其他死亡事件中的疑兇，且每次案發現場均會發現鼠尾草，似是有人暗地借正義之名大開殺戒。另邊廂，阿魚查案時結識咖啡店老闆王覓希（周柏豪飾）並火速墮入愛河，正當阿魚以為找到靈魂伴侶，跟對方相處愈多就愈發現彼此愈走愈遠，覓希更不如想像般簡單。

劇中每個角色均有其古怪之處，女主角阿魚天生高敏族，對聲音、光線等變化特別敏感，她備受折磨的同時亦能異於常人地還原兇案現場。阿魚後來意外發現朱古力及鹽檸水是幫助她逃避及投入的靈藥，此後每次查案均會飲用大量鹽檸水。王敏奕每次拍攝時也將劇組為她預備的水全喝掉，她笑言：「我鍾意飲水，完全唔係問題。」除了飲水，王敏奕亦為角色付出了不少淚水。她透露在劇中有不少情緒崩潰戲︰「我諗我流咗1公升眼淚，係我拍劇咁耐以嚟最情緒化一次，阿魚亦係我入行以來最難演及最怕演得唔好嘅角色。我真係好鍾意呢套劇個劇本，記得我一開始睇劇本係追住落去睇，好似睇到一本好鍾意嘅小說咁，劇本講緊嘅人性、親情、愛情、現世中嘅冷漠都好令我感動。呢個角色長期活喺掙扎之中，戲劇最好睇嘅就係呢種掙扎。」

咖啡店老闆覓希不但精通食物學、植物學及科學等多個範疇，更是愛反思人性的哲學家，擁有超越常人的創意及敏感度。他為了照顧顧客情緒而打造「無框格Rabbit Menu」，十分貼心。阿魚與覓希在劇中關係複雜，王敏奕與周柏豪表示他們的對手戲既浪漫又虐心。周柏豪說：「係一種好慘、好淒美嘅浪漫，總之乜都有啲，對立、矛盾同無能為力等。拍攝時，我喺情緒上幾辛苦，拍完好攰，但演嘅時候就好好玩。」羅天宇飾演的丘浚祈表面看似任勞任怨、聽教聽話，其實患有嚴重強迫症，而且曾因小時候被嚴重欺凌而變得不擅溝通。為令角色更有說服力，羅天宇除了刻意節食令自己看起來瘦弱，更以All Back髮型上陣。

（即時娛樂）