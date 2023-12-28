肥媽李鼎打大佬｜游嘉欣分飾6角 尷尬變身Double May (17:57)

肥媽、李家鼎及游嘉欣主持的飲食節目《肥媽李鼎打大佬》下周一首播，游嘉欣將在節目中的小趣劇1人分飾6角。（大會提供 / 明報製圖）

肥媽、李家鼎（鼎爺）及游嘉欣主持的飲食節目《肥媽李鼎打大佬》下周一（1月1日）首播，節目延續《肥媽李鼎》特色，兩位廚房強者再度聯手，邊煮餸邊交流人生大Project，游嘉欣則繼續打爛沙盆璺到㞘。肥媽、鼎爺每集將配合不同主題炮製不同餸菜，12集節目主題分別是「論盡終身大事」、「慶功變㷫功」、「職場求生術」、「人生導師的盛宴」、「壽星的煩惱」、「橫財必勝法」、「婚姻的抉擇」、「宵夜風雲」、「退而不憂全攻略」、「大家族爭產風暴」、「一團和氣闖年關」及「新春傳統禁忌揭秘」。

游嘉欣在早前播出的預告片中提及肥媽第一任丈夫出軌事件，肥媽說︰「返到屋企時，有兩條友瞓喺我張牀嗰度。」肥媽、鼎爺又夾攻早前傳出戀情的游嘉欣，肥媽說：「圈外人嘛，連我都知啦﹗」鼎爺接着表示︰「我知道咗好耐，唔講啫﹗」游嘉欣口窒窒叫兩位前輩冷靜。肥媽就拋金句︰「娛樂圈冇是非你做咩呀？最緊要有是非，你理得佢好定唔好？」

游嘉欣會在每集節目開始時上演小趣劇曬可愛表情包，並會1人分飾6角，除了她本人，還會扮演惡死包租婆、橙髮男仔頭、冬菇頭林亞珍、金髮Rock妹、身材豐滿的Double May。談到其Double May造型，游嘉欣害羞表示花了不少時間「升Cup」︰「我喺入面加咗好多綿花整到有一定厚度，再加埋個斜孭袋，咁先做到製作組想要嘅效果。身材突然變得咁唔同，真係有啲尷尬，感覺好唔係自己。不過，作為飾演Double May嘅演員，我會抱住專業態度去完成呢個小劇場。」談到1人分飾6角，她說︰「每個角色嘅年齡層都唔同，配音時真係絞盡腦汁，又要Chok聲又要扮男仔聲，好難但好有趣。我最鍾意Rock妹角色，自己聽番個配音都覺得唔錯。」

（即時娛樂）