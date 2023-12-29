飯戲攻心2｜鄧麗欣魚翅天使打橫行 林明禎屍新娘曬性感 (13:37)

鄧麗欣（Stephy）、張繼聰、王菀之（Ivana）、林明禎及陳湛文主演的賀歲港產片《飯戲攻心2》將於明年2月9日（年三十）上映，電影公司今天（29日）公開首條正式預告，講述在親情、婚姻中的跌碰及磨合。

Stephy飾演的Monica終於和二佬陳禮（張繼聰飾）步入結婚階段，謝君豪飾演的「魚翅大王」六叔身為陳氏家族最有錢的長輩，出心出力擔起二佬及Monica的婚禮贊助人，設計了一套「魚翅天使」裝給Stephy在婚宴時穿上，即時引起熱話。Stephy笑言：「好擔心行路時會不小心撞到人，或是掃跌現場物品，現實中很少有機會可以咁掗拃。」穿上重量十足魚翅裝的Stephy於戲外大部分時間攞正牌「打橫行」，還露出一副從容的樣子。除了Stephy，戲裏戲外六叔謝君豪及七叔蔣志光也忍不住穿上「魚翅大王」裝束。謝君豪戴上印有魚翅大王的綬帶及穿上魚翅天使翼出場，蔣志光則把魚翅大王發光招牌穿上身，非常招積！

Ivana飾演的Josephine在大喜日子的裙褂造型非常吸睛，她全身上下戴滿金器，因此登場一刻行得頗為吃力。原來這是三佬陳熹（陳湛文飾）為了符合Josephine家人羅蘭和米雪的要求，想看着Josephine風光出嫁而落力為她花心機準備的婚禮。Ivana直言這套裙褂是她最愛的戲中造型：「我最愛紅色裙褂的造型，它的剪裁特別，很少見裙褂有鋼紗，我們都說電影面世後，大家可能有興趣訂製。最特別是身上的金鐲和金器數量超級多，我們猜測若全部都是真金，是否足以購入一間屋！」為了配襯Ivana的造型，陳湛文將日本著名動漫及遊戲中的黃金聖衣實體化，跟Ivana組成名符其實的「黃金組合」，在眾親戚的祝福下步入婚宴現場。二佬張繼聰更為了三佬扮成機械人，穿上難以動彈的機械人裝。張繼聰打扮成機械人時要先戴上面罩，再套上大型機械人頭套，休息時都需旁人協助除下大頭套呼吸和休息。

林明禎扮演由三佬開發嶄新遊戲角色中的「屍新娘」。她的造型頗為性感，但其實當日正值打風日子，明禎表示相當悶熱，加上又要扮作躲避喪屍的追捕，跑來跑去流了很多汗，休息時要手持小電風扇散熱再投入拍攝。雖然眾演員各有辛酸，但他們都覺得這是難能可貴的經驗，現實中更不會有這樣的打扮，更開心的是每日都在片場開心歡笑度過。

（即時娛樂）