next

胡杏兒與丈夫李乘德(Philip)結婚8年,育有3子。杏兒近日與「胡說八道會」姊妹在美國開騷,Philip及3個兒子也有同行,但他竟忘記了在結婚8周年的日子對太太講祝賀說話。Philip今天(29日)香港時間在社交平台上載夫婦二人當年的婚紗照片,以英文留言︰「Oops sorry forgot to say - belated Happy 8th Anniversary Mrs Lee﹗Don't kill me﹗(哎呀,李太,抱歉忘了說 - 遲來的8周年快樂。別殺我﹗」

(即時娛樂)