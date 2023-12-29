中年好聲音2｜陳俞霏爆喊自認人生失敗 顏米羔賽前失聲 (14:51)

無綫《中年好聲音2》將於周日晚（31日）播出第七部曲《十八強故事之歌 年終淘汰賽！》下半場，出場名單有《愛很簡單》黃劍文、《郵差》周碧嘉、《時代曲》顏米羔、《人間》袁思樂、《沒結果》陳俞霏、《深深深》譚輝智、《想你想得好孤寂》劉威煌、《追憶》林若盈和《曲終人散》沈宗賢。

以All Black造型亮相的陳俞霏獻唱《沒結果》，她表示這首歌是其人生寫照。她哭着說：「我好細個時，爸爸過咗身，媽咪獨力湊大我。媽咪唔係好識愛，但會畀到好多物質上嘅嘢我，同埋選擇咗道路畀我行。其實講到底，我都係想媽咪接我返一次學，只係想一家人一齊食餐飯。我咁多年嚟冇同屋企人過生日，好多嘢都喺批評之下渡過，點做都冇用，所以我覺得人生好失敗。」肥媽語重心長說：「你覺得冇同屋企人食過一餐生日飯係好慘嘅事，你係錯嘅，你家人惜唔惜你，佢永遠都係家人。我哋嗰代讀得幾多書啫，你哋依家大個咗，應該知道我哋嗰代做嘢都好辛苦。我哋係用把口嚟教，我六年班都未畢業，點教我啲小朋友，咪日日鬧囉，但係出嚟都OK，我哋唔識教呀，唔代表我哋唔愛你，你知唔知呀？」

來自馬來西亞的沈宗賢獻唱《曲終人散》，他表示上一段戀情對他傷害很深：「佢係我好喜歡嘅一個女仔，佢為咗我同屋企人嘈交甚至反面，我當時係以唱歌維生，收入唔穩定，依家諗番起係辜負佢好多，分手嗰刻係好絕望。佢要出埠做嘢，但我嗰時仲喺度考慮，唔想放棄音樂，到我掙扎咗成年之後，有一日夜晚，佢同我講不如分開啦，當時我已經辭咗職放棄唱歌，但佢話已經太遲，叫我唔使放棄、繼續追尋我嘅夢想。可能這輩子我們注定只可做朋友，是我沒用，去找你的幸福吧。」沈宗賢唱到尾聲時，忍不住爆喊。車婉婉爆沈宗賢分手後未有再拍拖，張家誠笑言：「吓，咁呢啲唔係浪漫，係傻仔，唔好意思！」伍仲衡搞笑踩多腳：「我真係要送你兩個字，戇居。」張佳添更笑言：「我真係無言，成個森林喺出面，我單身咗8年，但我永不孤單！」

愈唱愈強的顏米羔獻唱完畢後，婉婉說：「其實佢2日前失咗聲，佢喺社交平台問我有冇神醫幫佢醫番好把聲！」周國豐說：「好鍾意你演繹呢首歌嘅態度，呢首歌係講個大時代嘅小人物，其實係有啲憤怒，你失咗聲之後都唱成咁，值得鼓勵。」伍仲衡則說：「我想講一樣嘢，你成日都好爆，有爆炸力冇問題，但唔識收，你今日識收，係咪因為病病哋？你病病地有着數喎！」

（即時娛樂）