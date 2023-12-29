王菀之謝君豪梁仲恆舞台劇首演 毛舜筠騷後盛讚「Bravo」 (16:26)

王菀之（Ivana）、謝君豪、梁仲恆主演之舞台劇《Skylight天色》昨晚首演，獲黃子華、莫文蔚、張敬軒、謝安琪、張繼聰、方力申等好友送上花籃打氣，毛舜筠（毛姐）及MIRROR成員呂爵安（Edan）更現身捧場，毛姐騷後以「Bravo！」形容3人演出。

劇帝謝君豪與獲多次提名劇后的王菀之於《Skylight天色》中的忘年戀，以一場感人而挑戰傳統觀念的對話，矛盾又瘋狂的情感交流，深入探討了忘年戀、社會階級、個人價值觀所令愛情產生的鴻溝，又帶出個人成長等的話題。他們昨晚於舞台上不停爆發的火花讓全院觀眾笑聲，來到感情最深之爭拗時更是淚眼連連。梁仲恆演的反叛兒子，角色亦鮮明活現。完場謝幕時，台下觀眾掌聲不斷，不少觀眾向他們致最大的回禮，高呼「Bravo」。

王菀之今次身兼投資者、監製、女主角及劇本翻譯，她完成首演後表示情緒複雜︰「經過呢幾個月不斷排練，好多嘢要學習，要迫自己瞬間成長。今日終於見觀眾，對我嚟講係一個好大嘅釋放，壓力終於可以一次過爆晒出嚟。我最開心係聽到觀眾反應，佢地不停嘅笑聲掌聲，令我呢個負責翻譯劇本嘅編劇好有滿足感，希望之後入場嘅觀眾都鍾意，我哋又一直Good騷啦。（毛姐讚你做得好﹗）係呀，佢客氣。超級偶像讚我，每一句說話都入昨我心囉，令我信心又再多咗，好多謝佢﹗」

謝君豪演出過後雙眼通紅，他笑言，「梗係啦，我真係激動到喊晒！由8月斷斷續續排到今日，依家係另一個階段嘅開始，好多嘢因為觀眾反應，我都變得好新鮮，所以今晚我返屋企除咗可以好好瞓之外，亦要時間畀自己沉澱，組織一吓觀眾嘅反應，為之後演出作出調整。（Edan話專登嚟跟你學嘢。）佢不嬲鐘意睇舞台劇，我以前有做其他，都會叫佢嚟睇。（今次係一個高難度挑戰？）都算係，不單止對白係我從演以來最多，又因為角色係住喺英國，連講嘢方式都好唔同。英國人講嘢好婉轉，我要用好多時間消化每一句說話。Ivana、梁仲恆真係好好！我真心覺得我哋3個係最好嘅！我哋係Team Work，唔覺得最好，點一齊上台！。」

Ivana在劇中有場戲穿得十分少布，她被問到丈夫可知道時說︰「唔講咁多，劇透呀！老公剩係話『你唔好冷親』。」謝君豪笑言︰「我就睇唔到啦，我係門外面，唔知佢幾少布添！」14場演出的門票已售罄，Ivana被問到會否加場時說︰「冇檔期啦，希望入場嘅觀眾都鍾意我哋呢個作品，之後係咪再重演，先做好呢14場再計劃啦。」

（即時娛樂）