P1X3L零偶包 玩輸遊戲做怪表情 Marco拒再去非洲拍節目 (17:43)

男團P1X3L現身網上節目《Yahoo Lunch K XLive》，唱出《BOMB》、《This Is How We Roll》及《海島與少年》等歌曲，亦翻唱洪嘉豪的《及時行樂》，以及邀請Puzzle（粉絲暱稱）玩遊戲，鬥影近期大熱的合照Pose。雖然各個動作未有難到P1X3L 3子，但Puzzle為了為自己謀福利儲Sticker，3子最終還是輸了，齊齊做出樣衰表情，令全場爆笑。

P1X3L在節目中分享工作點滴，拍過不少綜藝節目的葉振弘（Marco）表示在非洲拍攝《無制限探險隊》的經歷最難忘。他說︰「地理環境已經係好難忘，同埋要去40日，出發前要打9支疫苗， 去到又要驚蚊叮蟲咬，一切都好難忘。再去非洲拍攝？唔好喇，真係好攰，留喺香港舒舒服服好過。」歐鎮灝（George）、吳啟洋（Phoebus）不羨慕Marco這樣艱辛的拍攝工作，Marco說︰「我好希望見到兩位好兄弟喺鏡頭前大嘔特嘔。如果佢哋到時未嘔出，我可以嘔喺佢哋身上都係一件樂事。」

談到曾在電視劇《瑪嘉烈與大衛系列：絲絲》中跟盧鎮業（小野）拍攝男男咀戲，Phoebus表示︰「係驚嘅，因為未拍過咀戲，同埋冇諗過熒幕初吻係同男仔。不過，我最主要係驚自己做得唔好，但發現投入咗落去拍就覺得同女仔惜嘅感覺一樣。」Marco聞言說︰「我對Phoebus只有敬佩之心﹗」

一直留心聆聽的George跟Phoebus對望時竟露出含情脈脈的模樣，不少Puzzle見狀即大叫「咀佢」。George透露明年將推出第一首個人單曲。作為最後出個人歌曲的P1X3L成員，Phoebus以大師兄身分說︰「外表都冇乜嘢意見可以畀到，總之早啲休息、飲多啲水。」Marco則搞笑地說︰「得閒請我食飯。」

節目尾聲，P1X3L向Puzzle分享心底話。Marco說︰「生活上可能要諗好多嘢，點都有負面情緒，但見到你哋就會開心番，希望愈來愈多日子可以帶更多好嘢畀你哋同埋可以多啲見面。」George表示︰「多謝今日過嚟支持我哋，亦要多謝你哋會令我哋3個審視自己嘅作品，因為如果要得到你哋嘅支持，就先要做好自己本分。我依家做作品，都會諗點樣可以令大家容易啲睇到我哋嘅進步，而唔係只係用把口講出嚟。希望下年我哋3個會先做好演唱會。」Phoebus說︰「呢一年對我哋嚟講係幾特別，無論工作、生活，都有啲轉變，好慶幸有Puzzle同Bus（粉絲暱稱）喺我身邊支持我，有時覺得唔夠多動力，就會喺Online同大家玩，然後就會感受到有大家，我就要更加努力。希望我哋P1X3L同自己作品可以令到你哋覺得自豪。」

（即時娛樂）