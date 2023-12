P1X3L零偶包 玩輸遊戲做怪表情 Marco拒再去非洲拍節目 (17:43)

next

男團P1X3L現身網上節目《Yahoo Lunch K XLive》,唱出《BOMB》、《This Is How We Roll》及《海島與少年》等歌曲,亦翻唱洪嘉豪的《及時行樂》,以及邀請Puzzle(粉絲暱稱)玩遊戲,鬥影近期大熱的合照Pose。雖然各個動作未有難到P1X3L 3子,但Puzzle為了為自己謀福利儲Sticker,3子最終還是輸了,齊齊做出樣衰表情,令全場爆笑。

P1X3L在節目中分享工作點滴,拍過不少綜藝節目的葉振弘(Marco)表示在非洲拍攝《無制限探險隊》的經歷最難忘。他說︰「地理環境已經係好難忘,同埋要去40日,出發前要打9支疫苗, 去到又要驚蚊叮蟲咬,一切都好難忘。再去非洲拍攝?唔好喇,真係好攰,留喺香港舒舒服服好過。」歐鎮灝(George)、吳啟洋(Phoebus)不羨慕Marco這樣艱辛的拍攝工作,Marco說︰「我好希望見到兩位好兄弟喺鏡頭前大嘔特嘔。如果佢哋到時未嘔出,我可以嘔喺佢哋身上都係一件樂事。」

談到曾在電視劇《瑪嘉烈與大衛系列:絲絲》中跟盧鎮業(小野)拍攝男男咀戲,Phoebus表示︰「係驚嘅,因為未拍過咀戲,同埋冇諗過熒幕初吻係同男仔。不過,我最主要係驚自己做得唔好,但發現投入咗落去拍就覺得同女仔惜嘅感覺一樣。」Marco聞言說︰「我對Phoebus只有敬佩之心﹗」

一直留心聆聽的George跟Phoebus對望時竟露出含情脈脈的模樣,不少Puzzle見狀即大叫「咀佢」。George透露明年將推出第一首個人單曲。作為最後出個人歌曲的P1X3L成員,Phoebus以大師兄身分說︰「外表都冇乜嘢意見可以畀到,總之早啲休息、飲多啲水。」Marco則搞笑地說︰「得閒請我食飯。」

節目尾聲,P1X3L向Puzzle分享心底話。Marco說︰「生活上可能要諗好多嘢,點都有負面情緒,但見到你哋就會開心番,希望愈來愈多日子可以帶更多好嘢畀你哋同埋可以多啲見面。」George表示︰「多謝今日過嚟支持我哋,亦要多謝你哋會令我哋3個審視自己嘅作品,因為如果要得到你哋嘅支持,就先要做好自己本分。我依家做作品,都會諗點樣可以令大家容易啲睇到我哋嘅進步,而唔係只係用把口講出嚟。希望下年我哋3個會先做好演唱會。」Phoebus說︰「呢一年對我哋嚟講係幾特別,無論工作、生活,都有啲轉變,好慶幸有Puzzle同Bus(粉絲暱稱)喺我身邊支持我,有時覺得唔夠多動力,就會喺Online同大家玩,然後就會感受到有大家,我就要更加努力。希望我哋P1X3L同自己作品可以令到你哋覺得自豪。」

(即時娛樂)