旁觀者｜周柏豪有幽閉恐懼症 與王敏奕拍親熱戲唔尷尬 (20:02)

周柏豪今天（29日）與王敏奕、連詩雅及羅天宇等出席新劇《旁觀者》宣傳活動時，自爆有幽閉恐懼症，與王敏奕拍水底戲時非常害怕，覺得很危險。他說：「當日拍咗10個Take，耳鼻喉入晒水，每次拍完都嘔。王敏奕熟水性，好照顧我，畀到我信心。」王敏奕說她讀書時是泳隊，見柏豪當日拍得那麼辛苦，當然要盡力幫他。

談到兩人在劇中的親熱場面，王敏奕表示她在《旁》劇前未演過這類戲；周柏豪則表示︰「開工第3日就要拍，但唔尷尬，我哋曾一齊做過代言工作，喺熟與唔熟之間至有新鮮感。如果我同連詩雅拍就有難度，大家太熟啦。11月冬天拍水底戲，當日只有8、10度。牀上戲就係夏天廠景冇冷氣情况下拍，呢場戲感覺要好淒美，但我哋大汗疊細汗，唔得閒享受。」王敏奕表示拍攝時充滿汗水，觀眾是感受不到他們的味道和溫度。《旁》劇周一（1月1日）首播，周柏豪說當天是個好日子，加上王敏奕生日，收視一定步步高陞。王敏奕表示當日會和家人看首播慶生，生日願望是觀眾喜歡《旁》劇及有好收視。

連詩雅在劇中飾演內心有很多鬱結的社工，拍攝時要演出多場情緒崩潰喊戲，加上角色要攀山涉水及被周志康強暴，挑戰性十足。她說︰「我同周志康合作過遊戲節目，都算認識，所以大家拍攝前做足溝通。由於有打鬥場面，周志康驚過我，驚整傷我。」談到她在活動上被一眾演員祝福三年抱兩，連詩雅表示會努力，又說會買飛入場支持丈夫陳家樂有份演出的電影《金手指》。

（即時娛樂）