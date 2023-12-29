下一站是幸福｜戲假情真 16歲年齡差距無阻Nonkul愛Aff (20:39)

《一秒拳王》男神查農桑提納同庫（Nonkul）和「泰劇女神」他莎翁巴迪素乍倫（Aff）近日大方認愛，二人攜手主演的都市浪漫泰劇《下一站是幸福（泰版）》已登陸「黃Viu煲劇平台」。該劇翻拍自宋茜和宋威龍主演的同名內地劇，《下一站是幸福（泰版）》講述32歲的職業女性Yin（Aff飾）同時面臨感情和事業危機，某天她在醉酒後與年輕男子Chain（Nonkul飾）相遇，二人在命運的安排下產生牽絆，成為生命中不可或缺的好拍檔。

43歲Aff是泰國知名演員，曾主演多部風靡中泰的經典影視劇作品，包括《一諾傾情》和《愛的被告》；「翻版朴寶劍」Nonkul則憑藉《模範生》走紅全亞洲，近年透過《一秒拳王》收穫不少人氣，《下一站是幸福（泰版）》是二人首次合作的劇集。

月前泰媒傳出Aff與Nonkul戲假情真，上月Nonkul受訪時大方承認正和女方約會，又坦言雖然二人相差16歲，仍無阻感情發展：「姐姐把我照顧得很好，在我生病時給我帶飯吃；劇集拍攝完畢後，我和她以姐弟的關係相處，但是愈交流就愈喜歡姐姐。我們正在互相了解中，我也只和她一個交談（約會），但是還不是情侶，如果有一天我稱她為女朋友，一定是走到下一個階段了。」Aff則表示現階段相當幸福。

（即時娛樂）