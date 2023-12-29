關智斌不介意常演靚仔角色：做一個最專業的花瓶 (23:43)

關智斌是圈中出名的俊男，他在ViuTV原創劇《法與情》飾演靠靚用美男計呃女人的騙子，有很多內心戲，覺得很有挑戰性和很好玩，跟余安安、謝安琪等早已認識，拍得好舒服，每個演員都很有熱誠。

入行20年常演靚仔角色，關智斌不介意，自信說：「我覺得搵我做靚仔角色是因為要有說服力，我也明白的，好多人話我靚仔就是一個花瓶，但怎樣將每一個角色賦予不同的生命，都要去揣摩不同層次，我試過做一個靚仔角色是心理變態，並不介意，覺得演員好玩在這個地方，任何事情都可以發生和扭曲，只要劇情成立就OK。」他從來沒有將靚仔這件事變成包袱，如果有人覺得他是一個花瓶，他會告訴對方：「花瓶都可以很專業，要做一個最專業的花瓶囉！」

關智斌以演戲為主，但他沒有放棄過音樂，一直有繼續唱歌，明年將舉行巡迴演唱會。感情方面，他直言：「真係冇咩聲氣，已太dry了，很多時間放在工作，更加心如止水，完全冇特別諗，我和祖兒（容祖兒）、阿Sa（蔡卓妍）和阿嬌（鍾欣潼）呢班人，真係覺得隨緣就算，冇得強求，聖誕節我們幾個都是聚埋一齊食聖誕大餐，我們就是大家最好的陪伴，真係Lonely Christmas。」

欲知專訪詳情，請留意明天（30日）明報娛樂版。

（即時娛樂）