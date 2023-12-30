呂爵安躋身百大型男 自詡為父母爭光 有信心71年後登頂 (14:20)

美國網站TC Candler香港時間日前公布「全球百大型男、美女選舉2023」結果，MIRROR成員姜濤去年排行第5，今年連升兩級，穩坐季軍位置，成為亞洲第一型男。江𤒹生（AK）、盧瀚霆（Anson Lo）及呂爵安（Edan）亦分別排第18、39及72位。Edan由去年的第73位稍升一級，今年排名第72位。他在社交平台上載戴了假光頭套的照片，留言︰「能夠連續兩年成為全球百大型男，真的感恩感恩﹗相信我爸爸媽媽也沒有想過他們的基因加起來竟然會是全球第72『型』的男生，我也真的算是為他們的DNA爭光了﹗也可能是太型的關係，大會很可愛地把我職業的英文反轉了，相信編輯應該在製圖的時候被我迷暈了吧﹗」

「今屆令我感很高興的是我進步了，比上年進步了一名！大家是不會想像到我在這一年為了令自己更型是花費了多少工夫和努力。唉，全球的競爭果然很大。不過，樂觀點來看，以這個每年進步一名的pattern來看，我相信在71年後，當我97歲的時候，我應該會是『全球第一型男』吧﹗但有樣令我失望的是，我今年輸給了碧咸。他今年進步太多了，由上年的87躍升至68... 唉，今年就先讓他一次，下年我會捲土重來的！#全球百大型男安 #唉我都唔想咁型 #我賣搞笑㗎嘛 #咸爺你睇住嚟 #寫落cv」

（即時娛樂）