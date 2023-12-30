楊埕鬧爆「三線花膠女藝人」貪得無厭︰幾萬蚊看出人格 (15:20)

有指楊埕口中的無綫「三線花膠女藝人」，是曾參演《愛‧回家之開心速遞》、在社交網自封為「花膠公主」的謝芷倫。（謝芷倫Ig圖片）

已轉投PR行列的楊埕近日在社交平台發文鬧爆無綫「三線花膠女藝人」，指對方貪得無厭，出席活動收取6位數酬勞後不向公司申報，之後更向主辦單位再索取5位數酬勞。（資料圖片 / 網上圖片 / 明報製圖）

有「清純張栢芝」之稱、曾參選港姐的楊埕（Sabrina）已轉投公關行列，她近日在社交平台發文鬧爆一名無綫已婚女藝人「好眉好貌生沙虱」，指對方收取6位數酬勞出席活動沒向公司申報，之後還直接向主辦單位再索取5位數，破壞活動公司與主辦3方關係。

楊埕寫着︰「這種藝人我奉勸全香港演藝公司千祈唔好接觸。「做人最緊要飲水思源」，前排公司有個活動請咗三線花膠女藝人，幸運地佢收到了六位數字，她沒有申報TVB也沒有交回公司。近日再發現花膠女藝人跳過TVB跳過活動公司，直接向主辦單位再索取5位數。成件事好無稽，帶挈佢拎了六位數字，還要破壞活動公司及主辦方三方關係。老實講，呢個價錢現今世代，搵一線歌手、演員過嚟唱多幾首歌都仲得。識咗10年先至打算搵佢，中到呢個job都恭喜佢，冇諗過區區幾萬蚊看出人格。最近得知呢件事咁肉酸，真的無言以對。唔識規矩第一日出嚟做? 好眉好貌生沙虱﹗」

楊埕又公開與「花膠女藝人」的對話截圖，表示主辦方在活動當日即時付酬勞，但對方竟然指因不是楊埕親手出糧，因此收到的酬勞不能計算在內。楊埕嬲爆指︰「靚大晒呀？有老公大晒呀？」不少網民好奇花膠女藝人是誰，有網民留言︰「花膠藝員一講就知啦，愛回家。」楊埕讚該網民聰明。

曾演出《愛‧回家之開心速遞》的謝芷倫在社交平台以「花膠公主」自居。楊埕接受傳媒查詢時拒透露「花膠女藝人」是誰，表示事件過去了就算，她只是覺得對方非新入行，工作操守卻不恰當。謝芷倫就未有回覆。

（即時娛樂）