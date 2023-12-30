亞洲超星團｜全球星耀值助力網絡排名 2香港代表躋身前9位 (15:45)

無綫《亞洲超星團》今晚（30日）將播出第6集，首部分將會公布超星練習生的第一次全球星耀值助力網絡排名，第2部分則是主題曲C位爭奪戰真人騷。

超星導師朱正廷負責公布排名，由11月25日到12月25日中午12時，《亞洲超星團》進行了維持1個月的網絡投票，合計收集了4,477,676的星耀值（第1次公演PK獲勝的隊伍成員可獲得10,000星耀值加權）。由於能正式出道的超星練習生只有9位，今次舞台上安排一個「星耀之塔」，排名前9名的超星練習生將獲安排站上「星耀之塔」。朱正廷表示︰「在3次公演結束之後，每一次排名前9名的超星練習生，會按照名次獲得不同的加權星耀值；這個加權會在總決賽前，最後一次排名發布時，一次性累積到大家當時獲得的星耀值中，因此進入總決賽的名單，很有可能因為這筆加權的注入，產生不少的變化！」意味每輪獲得頭9位排名者將有絕對優勢。該集在公布首輪排名前9位的超星練習生時氣氛緊張，據知其中2位是香港代表。

節目第2部分是主題曲C位爭奪戰真人騷。雖然《亞洲超星團》主題曲《閃耀/Shining》MV早在節目播出前已發布，但C位的競爭其實相當激烈，今晚一集將播出整個過程。原來65名超星練習生收到任務後，只有48小時極限練舞。有人歡喜有人愁，舞功了得的趙天翼、楊亦辰異口同聲說沒有難度。張鎬濂看到楊亦辰一學便會更是嚇到O嘴，大叫「有作弊行為」。主題曲C位只有13名超星練習生可以競爭，包括是初舞台考核中總排名前10名的超星練習生︰奧利、李權哲、譚奕天、張勝希、林展爍、愛合、艾煜坤、黃輝雄、趙天翼和智樹，另外3個名額則是由製作組選出訓練期間表現最突出的超星練習生，分別是黃鑫、江信熹和尹俊嵐。13人將輪流個人表演主題曲舞蹈，並由其餘52名超星練習生以不記名方式投票選出表現最好一位，獲得最多票的將會取得C位！經過一輪激戰，澳門代表江信熹以15票揮贏一眾競爭者取得C位。

（即時娛樂）