梅艷芳逝世20年 無綫播特備節目 緬懷一代天后風采 (16:19)

今天（30日）是樂壇天后梅艷芳逝世20周年的日子，無綫今晚9時半播出由糖妹（黃山怡）聲音導航的《永遠抱緊 梅艷芳》，下周六（1月6日）晚則播映畫面及聲音均經過細緻處理的《永遠抱緊梅艷芳：巴西熱浪嘉年華》AI修復版。

《永遠抱緊 梅艷芳》精選了大量梅艷芳的經典造型放入序幕，緊接是她昔日一句感性說話「希望大家以後都記得有呢個人，梅艷芳」。節目剪輯了大量梅艷芳昔日珍貴訪問片段及精彩演出片段，包括她以型爆Bra Top西裝Look與羅文合唱《激光中》，與葉蒨文、林憶蓮及王菲合唱《女人心》等，還有她在無綫大型綜藝節目中與劉德華、曾志偉、汪明荃、陳百祥等合演過的經典趣劇。

梅艷芳形象百變，她曾表示對「壞女孩」情有獨鍾︰「不過唔係好多人受落，因為化妝比較誇張啲，深紫色眼影同粗眼眉，有人覺得個樣好怪，但我覺得喺嗰陣時能夠帶動到一個潮流好難得。《烈焰紅唇》裝爆紅其實係意外，我本來諗住件衫只係騷吓手臂，點知個個嘅目光都去咗第二度。」梅艷芳生前與香港著名形象設計師劉培基份屬好友，節目剪輯了劉培基10年前談及梅艷芳「人生中最重要兩件舞台服裝」一幕。劉培基當時說︰「其實佢喺最後一個個人演唱會升上嚟時，你哋嘅拍掌同歡呼聲對佢重要性好大，因為佢需要嗰份力量同支持，嗰時佢身體好攰，所以好多謝你哋嗰8場嘅觀眾同報章對佢嘅讚美同支持，呢一份愛對佢嚟講非常重要。我劉培基一生人只做過一個形象設計，就係百變梅艷芳。」劉培基並會分享梅艷芳如何以真情，令向來不愛哭的他亦忍不住落下男兒淚。

節目亦剪輯了張學友、張國榮、劉德華、倫永亮、楊紫瓊、草蜢及譚耀文對梅艷芳的看法，當中以張國榮形容這位好友形容得最快狠準。張國榮當時指梅艷芳「姣靚正型，喺香港嚟講好有代表性」。梅艷芳生前曾表示朋友對她十分重要︰「我新秀之後嗰年真係幾辛苦，因為啱啱搬出嚟，喺金錢上唔係咁可以照顧自己。嗰時我又唔識買餸煮飯，我啲朋友非常好，買埋餸仲煮埋畀我食。有次好刻骨銘心嘅，有朋友打電話嚟叫我食飯，我話對唔住，我只夠錢搭車錢出嚟，唔夠錢返屋企。因為我要交租同其他，支出好大。我朋友就話『我哋請你食飯吖』。我出到去，佢唔單止請我食飯，仲畀咗啲零用錢我。點解我咁鍾意朋友，因為朋友影響我好大。」節目最後還走訪追隨梅艷芳多年的歌迷，深入了解梅艷芳生前如何為眾人帶來美好影響的同時，亦與觀眾一起見證他們如何為梅艷芳「傳承永恆傳奇」，並將梅艷芳無私的愛一代接一代承傳下去。

（即時娛樂）