妳不是她｜黃庭鋒體能對戰假戲真做 狂操2周曬腹肌麒麟臂 (17:08)

黃庭鋒在劇集《妳不是她》飾演的阿Man，一直鍾情馮盈盈飾演的夏莉，只是礙於夏莉選擇了阿信（丁子朗飾）才忍痛讓愛。（大會提供）

黃庭鋒在劇集《妳不是她》飾演阿信好友阿Man，為了助阿信爭取健身中心的推廣攤位，而跟大隻佬進行舉鐵、引體上升及推鐵的體能對戰。（大會提供 / 明報製圖）

丁子朗、馮盈盈、黃庭鋒、張頴康、車婉婉、姚嘉妮、馬貫東、郭柏妍、林景程等合演的劇集《妳不是她》，昨晚（29日）劇情講述因車禍缺勤多時的林信（丁子朗飾），遭公司死對頭Louis（張頴康飾）趁病「打劫」，搶去朱古力大Project之餘，更被分配推廣滯銷多時的田七水保健飲品。為幫男友阿信化解危機，夏莉（馮盈盈飾）懇求阿信好友阿Man（黃庭鋒飾）幫忙。心軟的阿Man最終與大隻佬進行舉鐵、引體上升及推鐵的體能對戰，為阿信爭取健身中心的推廣攤位。

黃庭鋒拍攝時脫去上衣狂曬麒麟臂和腹肌，劇組表示他舉鐵時動用真力氣，推鐵時更一度谷至額頭現青筋。黃庭鋒表示拍攝時絕無「揸流攤」，但由於拍攝時間緊密，加上劇組為其安全着想，亦盡量以最少時間完成拍攝。他表示拍攝前只有約兩星期時間準備，因為除了節食，還要找健身教練加操。黃庭鋒飾演的阿Man看似花弗，其實一直鍾情夏莉，只是礙於夏莉選擇了阿信才忍痛讓愛。黃庭鋒賣關子拒透露他在劇中與馮盈盈、丁子朗會否發展成三角戀，他說︰「我覺得呢個角色幾立體，表面好花弗，但內心空虛寂寞，又成日好掙扎，之後仲會做傻事。」

馮盈盈劇中的愛貓Nana樣子可愛漂亮、乖巧，連洗澡時也十分淡定，成為不少觀眾的焦點。監製之一的April表示Nana是「男扮女裝」，讚Nana真的很乖，拍攝時不扭計。

（即時娛樂）