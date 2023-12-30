梅艷芳離世20年｜蘇永康撰長文 憶梅姐離世前狀况 揭譚詠麟呆站良久 (16:55)

今天（30日）是樂壇天后梅艷芳逝世20周年的日子，除了香港文化博物館於本月24日起，舉辦「絕代芳華・梅艷芳」展覽，各地梅迷都有不同紀念活動。而歌手藝人也在社交平台發文，悼念這位一代歌后。

蘇永康（阿公）在Ig貼相兼發長文憶梅姐離世前狀况，阿公表示在2003年12月25日早上，他步入病房，然後說：「梅姐，我嚟咗啦...」那是他最後一次和梅姐的眼神接觸：「之後半小時醫護人員就開始幫妳插喉，蘇小姐開始坐旁邊唸心經...Marianne同我都知道呢一刻終於要來臨，Donny再次提醒我之前師傅吩咐過，在這個時候一定要在妳耳邊講，叫妳唔使擔心，亦都唔使掛念，我們都會好好的，妳放心走吧，再沒有痛苦了！同時一定不能讓妳聽到流眼淚，假如真的流眼淚，眼淚一定不能滴到妳身體...

好快，第一個到場的是譚校長（譚詠麟）同志偉哥（曾志偉），見到妳在床上插着喉，校長呆站了良久，志偉哥眼淚立刻奪眶而出，我把志偉哥請到一旁，把該說的話都說一次，那幾天我就在病房外，把這番話對入去見妳的朋友都說一遍...」

阿公大讚梅姐好叻：「妳對後世的影響我相信遠遠大於妳自己想像。03年初某一夜，妳在跑馬地告訴我妳有癌症，我對妳說：『梅姐，請妳好好保重，妳係我哋嘅『精神領袖』...其實不只我，我相信妳還是那一代人的『精神領袖』。

有頗長一段時間我晚上不敢聽妳的歌，因為一定會流眼淚。近年好像可以了，因為我終於習慣了，妳在另一個空間，仍然想多謝妳在我新秀比賽，那一晚送給我的Bowtie，多謝妳帶我入廣東道"Canton"，多謝妳在"水車屋"瞓在地上，同我分析什麼是形象！多謝妳叫我戴眼鏡和教我畫眼眉！還有很多很多不能盡錄...我們仍然會好好的生活，勿念。」

相關新聞：梅艷芳逝世20年 無綫播特備節目 緬懷一代天后風采

（即時娛樂）