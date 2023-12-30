梅艷芳離世20年｜逾百梅迷出席齋宴 合唱《親密愛人》念偶像 (17:18)

一代歌后梅艷芳（阿梅）逝世20周年，今天（30日）是她的忌辰，來自香港、內地、英國、馬來西亞以及新加坡的過百位忠實歌迷，參與「梅艷芳國際歌迷會」籌組的悼念活動，到大嶼山寶蓮禪寺舉行齋宴為阿梅茹素，並攜帶大量祭品、鮮花，徒步到位於海會靈塔內的阿梅墓前進行拜祭，歌迷們集體默哀1分鐘，並大合唱《親密愛人》，有人更感觸落淚。

身為歌迷會籌委之一的Elsa，與來自上海的Eileen受訪，Elsa表示齋宴筵開10席，招待過百位歌迷，她本身是資深粉絲，追隨了阿梅38年。對於阿梅轉眼離世廿載，她認為時間過得說長不長、說短亦不短，不過大家的傷心都已收拾好，希望延續梅姐善心，讓更多人認識這位「香港女兒」，又分享昔日的難忘事：「我學生時代，已追住梅姐出埠去亞洲登台，梅姐很喜歡熱鬧，完騷後返酒店房會和我們玩啤牌、耍盲雞遊戲，好開心，她完全沒架子，好照顧我們，更請主辦單位關顧我們住宿是否安排妥善。」

25歲的Eileen未曾見過梅姐，但小時候看電影《逃學威龍3之龍過雞年》便迷上她十幾年，欣賞對方形象百變，作品帶給人鼓勵和啟發性，希望將梅姐精神繼續傳承，她說：「梅姐離開對大家來講似發場夢，她好似沒有離開過，一直陪在歌迷身邊。」

（即時娛樂）