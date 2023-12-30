姜濤自嘲冇嘢做 嗲問李駿傑邱士縉 點解開網上頻道唔預佢 (18:33)

姜濤嗲問Stanley和Jeremy︰「點解呢個YouTube Channel唔加埋我嘅？」Stanley解釋︰「唔係唔加你，你忙到年尾，真係約都約你唔到﹗」Jeremy續說︰「我哋嗰時係冇嘢做先開呢個YouTube Channel嘅。」姜濤答︰「我都冇嘢做㗎﹗」Stanley聞言說︰「所以依家可以加埋你囉﹗呢度叫『無嘢做俱樂部』﹗」姜濤聽到Stanley這樣說忍不住笑了出來。（YouTube片段截圖 / 明報製圖）

Stanley與Jeremy花了3小時開車就快去到輕井澤時，卻發現唯一的道路因山泥傾瀉而封閉。（YouTube片段截圖 / 明報製圖）

MIRROR成員李駿傑（Jeremy）與邱士縉（Stanley）合作的YouTube頻道「巨龍與豬仔」，「荒廢」了1年半後終於再有新片。兩人日前（27日）上載他們早前同遊日本的影片，隊友姜濤更在片尾粉墨登場。Stanley與Jeremy這次到日本4天，主力食買玩，還在其中一天自駕遊去輕井澤睇靚景。

不過，他們出師不利，花了3小時開車就快去到目的地時，卻發現唯一的道路因山泥傾瀉而封閉。兩人看到封路牌後一臉愕然，Jeremy只識傻笑，負責開車的Stanley則掩面慨嘆︰「點解會咁㗎？」原來汽車的導航系統早就打出一個感嘆號作提示，只是Stanley未為意。Stanley喃喃自語︰「又會知囉，感嘆號，畀交叉唔得嘅？紅色都冇過，又會見到感嘆號就唔去得囉，係咪會知呀？」Jeremy此時大叫「Good Take」，讚Stanley是「邱視帝」，原來Stanley將他當下的反應「神還原」地重做一次。兩人之後改變計劃，再花近1小時開車前往「白絲瀑布」，希望能看到紅葉，豈料到達後發現是一地枯葉。

姜濤在影片的最後部分出現，他與Stanley、Jeremy身在車廂內，相信是MIRROR在澳洲拍攝《MIRROR Time》期間拍下的。素顏沒化妝的姜濤變身「嗲姜」，問Stanley和Jeremy︰「點解呢個YouTube Channel唔加埋我嘅？」Stanley解釋︰「唔係唔加你，你忙到年尾，真係約都約你唔到﹗」Jeremy續說︰「我哋嗰時係冇嘢做先開呢個YouTube Channel嘅。」姜濤答︰「我都冇嘢做㗎﹗」Stanley聞言說︰「所以依家可以加埋你囉﹗呢度叫『無嘢做俱樂部』﹗」姜濤聽到Stanley這樣說忍不住笑了出來。

（即時娛樂）