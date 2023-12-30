陳柏宇唔玩跳唱 自嘲手腳同口唔協調 拒練太大隻：顯得更矮 (18:26)

陳柏宇（Jason）今天（30日）出席新專輯《In Rhythm》簽唱會，逾百粉絲到場支持，Jason即場獻唱專輯中兩首歌曲，但要看歌詞來唱。他解釋因為現在記不到歌詞，2個月便出一首歌很難記，問他舉行演唱會時怎辦？他說：「演唱會大部分是舊歌，綵排時不停唱，開騷時現場又有字幕機，歌曲太新才會望，費事甩嘴。」

Jason今天連走兩場，晚上出席「新城勁爆頒獎禮2023」。問到囡囡可知他派成績表？他表示囡囡暫時不懂，笑言囡囡出世後他沒攞過獎。有傳後天（1月1日）舉行的「叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」，其所屬唱片公司有份贊助，他有望奪「叱咤男歌手」三甲，Jason笑言：「掂呀，All in。」

問到是否期待得獎？他說：「現在不會想太多，不過在現場公布得獎者那刻，就會有點期待。（有信心得獎？）當然有，每年都說沒有，今年說有，才有新鮮感。」

Jason表示已籌備明年新專輯，但不會挑戰跳唱歌：「看我個樣都知我沒有跳唱天分，我對其他東西有信心，惟獨對跳舞沒信心，我不喜歡跳舞唱歌，已經要背歌詞，無暇再記舞步，不是手腳不協調，是腦和手腳跟口不協調。」說到2024年目標，他表示會重新做Gym，但不會練到很健碩，他說：「我已經矮，太大隻顯得更矮。」

（即時娛樂）