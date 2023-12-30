許靖韻變樓奴 自責對不起媽媽 公開徵婚 不介意異地戀 (18:42)

許靖韻、馮允謙、樂隊Zpecial及來自台灣《全民造星V》10強之一的詹仕偉，昨晚（29日）齊參與商場小型音樂會。

音樂會由Zpecial負責打頭陣，詹仕偉唱《三分甜》冧粉絲，又搞笑學講半鹹半淡廣東話，更主動落台走勻全場派糖送禮，帶動氣氛。30歲許靖韻在台上開心收到幾位男歌迷合送的一大束鮮紅玫瑰花，她露出驚喜樣並甜笑說：「求婚嗎？我願意」。

許靖韻近年密密接工作豬籠入水，早前成功再買樓做業主，透露新屋預計2025年入伙。入行10年手上最少擁有兩物業，許靖韻嘆已變成「樓奴」，每月供樓負擔不輕，自責對不起媽咪，她說：「家人都知我供樓壓力大，所以給少了家用，幸媽咪體諒沒埋怨。」她打算農曆新年將包起一家四口費用，到外地旅行。

追問感情狀況，許靖韻指未有好消息，雖然小時候曾幻想30歲前結婚，可惜至今仍未嫁得出。「想過多幾年等事業再穩定一些才去找對的人，現時工作忙又要努力供樓。我要公開徵婚，擇偶條件是對方可以陪我一齊供樓，也不介意發展異地戀。」

馮允謙近期頻頻出席活動，又加緊為明年1月19日與陳凱詠合作的演唱會練歌，預告有很多新嘗試，因此很緊張。他透露明年工作大計已排至年底，故爭取向公司申請3至4日假期，想飛日本或泰國充電休息。

（即時娛樂）