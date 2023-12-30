梅艷芳離世20年｜何韻詩孖黃耀明Remake梅姐金曲 分享歌曲背後故事 (19:15)

何韻詩表示適逢梅姐離世20年，她決定和明哥重新炮製梅姐金曲之一《比生命更大》。（資料圖片）

歌后梅艷芳（梅姐）離世20年，她生前一班徒弟及後輩歌手，在社交平台懷念梅姐。何韻詩在社交平台撰長文，透露與黃耀明一同Remake梅姐金曲之一《比生命更大》，阿詩寫道：「其實呢次已經係我哋於呢首歌嘅第二次合作。」

阿詩分享歌曲背後故事，時間要倒帶到1999年：「當年蔡一智王雙駿首次為梅艷芳主理個人專輯，找嚟不同創作人為阿姐度身訂造歌曲，務求令佢於音樂上有煥然一新嘅感覺。當時首次合作嘅包括有黃耀明，"Larger than Life"收錄咗兩首由明仔及人山人海為佢監製創作嘅歌曲，《艷舞台》及主題作品《比生命更大》。

而我，作為剛剛入門嘅sideline嘍囉小徒一名，有幸首次參與師傅大碟製作，興奮到傻咗。除咗負責先錄唱全碟嘅demo外（等阿姐可以聽熟歌詞先入去錄），後段亦因為聲線實在似到不行，成為全碟和音部分嘅不二人選（當然仲有攝位合唱嘅《女人煩》，不過呢個恐怖事蹟唔好提喇哈哈哈）。」

阿詩憶述當天在佐敦錄《比生命更大》和音時戰戰兢兢心情：「踏入五樓錄音室，就見到經典歌手黃耀明棟（戙）咗喺度，即時被震攝。雖然佢一貫friendly，但因為我個樣實在太豆泥，依稀感覺到佢有種『𡃁妹，妳得唔得㗎？』嘅老江湖氣勢。

被匆匆趕入recording booth，一埋咪，就要先解決Intro嗰堆“Baaa~~~Ba啦吧粒～爸爸～～”。我唱完一水，已心感不妙。果然，明仔（嗰陣係明哥）喺對面booth開咪過嚟，客氣地試探：『啊哈，妳估妳可唔可以試吓儘量氣聲啲呢吓？』

作為啖啖肉力量派，當年我嘅歌藝只得一個mode，真係完全唔知『氣聲』為何物，心諗『大佬～我梅家班㗎～力的表現先係我強項啊..』當然，心諗嗰句又點會直接同前輩講呢？『啊好好好～我試試啊～』即刻再嚟。然後，我用盡我食十罐午餐肉嘅力，Hehehurhur咁唱咗好幾次。然然後，我發現我開始見暈，係真係天旋地轉嗰種暈，唔係講笑。

就係咁，喺一個嚴重缺氧同埋對自己歌藝自信心全毀嘅狀態下，我完成咗我同明仔（當年係明哥）嘅第一次『合作』。

當年呢隻大碟未算太被歌迷同聽眾接納，可能整體歌曲都比較前衛，唔係一貫梅艷芳tone and manner。但到今時今日再聽，好客觀地睇，我都覺得呢隻碟（同埋之後嘅"I'm so Happy"） 係做得好好嘅。Hats off to蔡一智and Carlsoksok。」

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（即時娛樂）