梅艷芳離世20年｜何韻詩孖黃耀明Remake梅姐金曲 分享歌曲背後故事 (19:15)

歌后梅艷芳(梅姐)離世20年,她生前一班徒弟及後輩歌手,在社交平台懷念梅姐。何韻詩在社交平台撰長文,透露與黃耀明一同Remake梅姐金曲之一《比生命更大》,阿詩寫道:「其實呢次已經係我哋於呢首歌嘅第二次合作。」

阿詩分享歌曲背後故事,時間要倒帶到1999年:「當年蔡一智王雙駿首次為梅艷芳主理個人專輯,找嚟不同創作人為阿姐度身訂造歌曲,務求令佢於音樂上有煥然一新嘅感覺。當時首次合作嘅包括有黃耀明,"Larger than Life"收錄咗兩首由明仔及人山人海為佢監製創作嘅歌曲,《艷舞台》及主題作品《比生命更大》。

而我,作為剛剛入門嘅sideline嘍囉小徒一名,有幸首次參與師傅大碟製作,興奮到傻咗。除咗負責先錄唱全碟嘅demo外(等阿姐可以聽熟歌詞先入去錄),後段亦因為聲線實在似到不行,成為全碟和音部分嘅不二人選(當然仲有攝位合唱嘅《女人煩》,不過呢個恐怖事蹟唔好提喇哈哈哈)。」

阿詩憶述當天在佐敦錄《比生命更大》和音時戰戰兢兢心情:「踏入五樓錄音室,就見到經典歌手黃耀明棟(戙)咗喺度,即時被震攝。雖然佢一貫friendly,但因為我個樣實在太豆泥,依稀感覺到佢有種『𡃁妹,妳得唔得㗎?』嘅老江湖氣勢。

被匆匆趕入recording booth,一埋咪,就要先解決Intro嗰堆“Baaa~~~Ba啦吧粒~爸爸~~”。我唱完一水,已心感不妙。果然,明仔(嗰陣係明哥)喺對面booth開咪過嚟,客氣地試探:『啊哈,妳估妳可唔可以試吓儘量氣聲啲呢吓?』

作為啖啖肉力量派,當年我嘅歌藝只得一個mode,真係完全唔知『氣聲』為何物,心諗『大佬~我梅家班㗎~力的表現先係我強項啊..』當然,心諗嗰句又點會直接同前輩講呢?『啊好好好~我試試啊~』即刻再嚟。然後,我用盡我食十罐午餐肉嘅力,Hehehurhur咁唱咗好幾次。然然後,我發現我開始見暈,係真係天旋地轉嗰種暈,唔係講笑。

就係咁,喺一個嚴重缺氧同埋對自己歌藝自信心全毀嘅狀態下,我完成咗我同明仔(當年係明哥)嘅第一次『合作』。

當年呢隻大碟未算太被歌迷同聽眾接納,可能整體歌曲都比較前衛,唔係一貫梅艷芳tone and manner。但到今時今日再聽,好客觀地睇,我都覺得呢隻碟(同埋之後嘅"I'm so Happy") 係做得好好嘅。Hats off to蔡一智and Carlsoksok。」

(即時娛樂)