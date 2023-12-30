爆谷一周｜梁朝偉主動接觸後輩演員 莊文強讚岑珈其專業 (19:28)

ViuTV節目《爆谷一周》今晚（30日）播出新一集，請來電影《金手指》編劇兼導演莊文強及主角之一的梁朝偉現身。梁朝偉在節目中透露接拍《金手指》原因︰「我覺得我係畀個角色吸引，同我以前演過嘅十分唔同，加上我想試一啲新嘅角色。我覺得個角色好有趣，而且我參考過真實嘅故事，的確係幾離譜。我無諗過會演到咁，我自己一路拍一路搵。去到拍攝中段，我會問自己喺演繹呢個角色方面係唔係可以去盡啲、去得張狂啲。演嗰時佢（莊文強）都會問我得唔得，我都唔清楚，只係感覺上呢個角色可以去到失控同以為自己係神。」莊文強指拍攝過程雖然非常冒險，他每日收工最常問到的問題是「Are you sure」，最後卻有意外收穫，過程亦十分好玩。

戲中演員的造型各有特色，主持谷德昭問梁朝偉有否被蔡卓妍（Sa）的豐滿造型嚇到，梁朝偉笑言一早有心理準備。莊文強認為造型幫助到阿Sa拍攝︰「我想佢穩定啲。剪片嘅時候發覺佢每一次起身行步路，第一件事係唞啖氣，成個膊頭闊咗，變相佢個人都淡定啲。」谷德昭提到梁朝偉曾表示岑珈其十分勤力，莊文強同意︰「就算無台詞或者唔關佢事嘅戲，佢都會搏命演出。佢係一個覺得做少咗會唔好意思，做多咗亦唔會認屎認屁嘅演員，所以我一直想同佢合作，想試吓呢個後生仔。梁朝偉自言會在拍攝以外的時間主動接觸年輕演員︰「我盡可能同佢哋溝通，等佢哋覺得舒服啲，緩和緊張嘅氣氛。我初出道都係咁，發覺喺輕鬆環境下更容易發揮。我寧願留喺現場同年輕演員傾吓偈，相處熟啲，畀佢哋知道自己都係普通人一個。」

梁朝偉和劉德華再度合作，莊文強怕觀眾會將《金手指》與20年前的《無間道》比較，但知道這是無可避免的事。他說︰「唔通呢2個人一世都唔見面咩﹗」莊文強翻看《無間道》後感覺兩人的演技進步了很多，在演繹方面比過往更懂得拿捏分寸。谷德昭透露當年拍攝電影《玻璃樽》時，梁朝偉被白馬王子阿拔這角色難倒，表示「搞唔掂，天生唔做得乸型。」

（即時娛樂）