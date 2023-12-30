倫永亮證梅艷芳從不咪嘴 讚梅姐執生能力強兼有驚人意志 (20:00)

2023年12月30日，是樂壇歌后梅艷芳（Anita）逝世20年，終年40歲的梅艷芳，生前推出過24張廣東碟、7張國語專輯，以及兩張日語唱片。阿梅的音樂分為三階段，先由黎小田打造起步，之後分別由倫永亮及蔡一智先後任監製，倫永亮與蔡一智接受商台《星光背後》專訪，緬懷阿梅專業、及對音樂求變精神。

倫永亮監製過多張梅艷芳專輯，他1987年首次為阿梅作《無淚之女》一曲，1990年《封面女郎》正式任監製，他坦言阿梅很願意聆聽意見，故他接手後阿梅轉唱很多歐西音樂風格歌曲如《黑夜的豹》。他指阿梅音準很好，錄音神速，最快錄起一首歌是30分鐘：「那首歌是《四海一心》，她最緊張亦是這首歌。」至於阿梅有什麼錄音習慣，倫永亮笑說：「遲到囉！試過有一晚無到添！哈！」

1990年起被委任個唱音樂總監多年，拍檔巡唱至世界各地，倫永亮親證梅艷芳從不咪嘴：「我聽好多外國巨星開騷都會咪嘴，但阿梅從來沒有，跳到飛起都真唱！佢亦好識得度rundown，將金曲編排製造氣氛！」與阿梅走埠最難忘片段，倫永亮指是1993年的芝加哥站：「那次見她聽完電話後，喺一邊同助手喊，之後我才知她收到陳百強走咗，才知她跟Danny這麼友好。」

至於最烏龍一次，發生在拉斯維加斯：「唱緊《黑夜的豹》時，我彈琴時突然聽到髮型師Kim尖叫，原來阿梅個假髮夾得唔好跌咗落嚟，但阿梅執生好犀利，啲舞蹈員將假髮愈踢愈遠，佢就好冷靜跟住節奏去追，邊唱邊追，最後仲拎住對住當道具搖住唱，觀眾以為係鋪排。」

阿梅辭世前2個月的8場紅館騷，倫永亮更難忘阿梅驚人意志：「無話反對她開唔開這次騷，朋友就是成全她的夢！每晚她完騷都很虛弱，大家都知完騷是《夕陽之歌》，但不知她之後要花很多時間，在紅館頂由旋轉樓梯行落嚟，所有人返到後台她都未落到地面，我每晚接她時問她點，她總說：『我又過到關喇！』再好開心惜一惜我。」

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（即時娛樂）