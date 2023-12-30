蔡一智指梅艷芳遺願做音樂劇 讚恩師夠江湖地位 (20:22)

問及阿梅音樂上有什麼未了心願，阿智說：「一定是音樂劇，她一直想做，要是師父仍在世，我仍想為她做不同風格的歌。」（資料圖片）

已故歌后梅艷芳（梅姐）徒弟草蜢成員蔡一智，日前接受商台《星光背後》訪問。梅姐生前最後3張專輯，均由蔡一智任監製，由徒弟變身監製師父的唱片，阿智引以為傲2000年的《I'm So happy》專輯，被當年樂評大讚，指阿梅勇於嘗試不同曲式與唱腔，但這張華星最後專輯，推出前亦爆出與品牌糾紛：「很少人知本來這張碟叫《mui mui》，推出前收到品牌律師信，話我們抄襲佢哋註冊字體，最後我哋索性唔用《mui mui》，至於我，至今都無用過這品牌！我好滿意這張碟，以前阿姐成日畀人話過於成熟，其實阿姐大我幾個月，這張碟探討女性的開心，由歌曲到封面相，好清新好少女！」

被喻為樂壇可一不可再的經典專輯2002年的《With》，阿梅伙拍11個巨星單位，包括張國榮、劉德華、張學友、林憶蓮、王菲、陳慧琳、鄭秀文等，各合唱一首歌，阿智亦見識阿梅江湖地位：「這張碟是轉投Paco（黃柏高）公司，我構思阿姐同11個巨星合唱做第一張碟，跨公司係有難度，點會由我聯絡先？當然係阿姐親自打電話，每個巨星都一口應承，就只有梅艷芳可以做到，有這江湖地位！」

阿智指除了學友、華仔、Kelly自家錄音外，其他巨星他都直接參與錄音過程，他指阿姐與張國榮一曲《芳華絕代》令他最印象深刻：「錄這首歌跟以往阿梅錄歌一樣，都是我先唱demo，再交畀阿梅及哥哥各自聽熟才錄。那晚錄哥哥部分，哥哥到了問我食咗飯未，就走入錄音室，我提醒他未拿歌詞入去，佢話唔使啦！原來佢已經背熟晒，這讓我見識什麼是專業！」

這張碟除了被喻為經典，更有多首大熱作誕生，阿智指師父很滿意，之後還請他到泰國旅行。問及阿梅音樂上有什麼未了心願，阿智指：「一定是音樂劇，她一直想做，要是師父仍在世，我仍想為她做不同風格的歌。」

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（即時娛樂）