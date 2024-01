今天(12月31日)大除夕,盧瀚霆(Anson Lo)相信繼續要在工作中度過,為快將舉行的MIRROR演唱會排練。快將推出新歌的他,昨天在社交平台透露已完成MV的剪輯。Anson Lo今日凌晨仍在工作,他表示︰「2023年最後一日~Let's make the most of it﹗Breathe it all in. Feel the energy around you. Enjoy the last day of 2023.(2023年最後一日,讓我們充分利用它!將其全部吸進去。感受周圍的能量。享受2023年的最後一天。)」

(即時娛樂)