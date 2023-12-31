李家鼎爆電影公司老闆縮數事件 肥媽自詡最叻搵贊助 (14:18)

肥媽、李家鼎及游嘉欣主持的飲食節目《肥媽李鼎打大佬》明晚起首播，李家鼎將在節目中分享「電影老闆縮數事件」，肥媽又自爆曾為粉絲聚會找來總值690萬港元的獎品。（大會提供 / 明報製圖）

肥媽、李家鼎（鼎爺）及游嘉欣（游游）主持的飲食節目《肥媽李鼎打大佬》明晚（1月1日）首播，第1集的主題是「論盡終身大事」。肥媽表示古時三朝回門一定要有回門豬，是女子婚前貞操的象徵，如果女家沒收到回門豬會相當大鑊。」游游聞言天真地問：「點解要三朝，唔可以第二朝、第四朝回？」肥媽勞氣回應：「第一日未必搞得掂，怕醜㗎嘛，一定要即刻搞得掂咩？」游游再問古時如何驗證女子貞操，鼎爺亦沒好氣說：「有塊嘢叫初夜布，第二朝要捲住塊布畀奶奶睇。」游游聞言爆出「保貞操」奇招，激到兩老滴汗。

講到結婚禮金，鼎爺自爆曾為好兄弟上門傾禮金，豈料女方母親獅子開大口索價88000港元。肥媽說：「1972年買層樓都只係幾皮嘢，西環都係2萬幾，銅鑼灣都係8萬幾，佢個女鑲鑽石㗎？」游游隨後公開其心目中理想禮金價目。講完禮金再講人情，游游問肥媽如果契仔陸浩明（6號）結婚會給多少人情，肥媽揚言：「6號結婚我一定要打金豬，6隻或者12隻，冇理由1隻金豬就算！」

後晚（2日）播出第2集主題是「慶功變㷫功」，鼎爺大爆陳年「電影老闆縮數事件」，他說：「當年有部戲台灣老闆開嘅，佢話呢套戲如果收到400萬，就每人送1隻名表，點知一到300幾萬佢就自己落咗畫，慳番！」肥媽笑笑口說出一個姓氏，鼎爺聞言笑而不語。相識滿天下的肥媽又自言最叻找贊助，透露早前為粉絲聚會找來總值690萬港元的獎品。鼎爺又爆金牌監製劉家豪當年舉行《溏心風暴》慶功宴時，如何出妙計幫公司掙錢。

（即時娛樂）