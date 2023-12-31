陳子聰術後康復理想已回港 超儀明年夏季開騷預老公上台 (15:26)

何超儀昨晚（30日）參與「梅艷芳《再續‧緣份》管弦樂慈善音樂會」演出，獻唱《赤的疑惑》、《夢伴》及《孤身走我路》。為了唱好梅艷芳的歌，超儀表示日前（26日）在其49歲生日會上不敢說話及狂飲暖水。陳子聰11月初到美國進行第2階段手術，康復理想，早前（20日）已回港。超儀非常開心︰「真係飲得杯落﹗老公已經好番，依家喺屋企睇電視。佢今次封咗個舊造口，再開咗個新造口，唔使再用尿袋。佢乜都醫好晒，係差少少手尾，要4月再去美國做多1次手術，封埋個新造口就完成。」

超儀透露子聰已能走路，逛了幾次超市，很開心。她續說︰「子聰性格開朗、樂觀、親切，唔似我緊張時會鬧人，大家都好惜佢。我生日願望係希望大家都身壯力健，冇健康身體就乜都做唔到。」超儀回憶丈夫當日接受了17個小時手術，她十分擔心，不斷觀看醫院手術室的進度顯示牌。她表示子聰雖然已康復，但有些動作不可以做。超儀揚言︰「以後都唔畀佢舉重嘢﹗邊個夠膽叫佢做，我即刻揼佢﹗」

她表示子聰已長回一點肉，只是仍未夠力氣拿重一點的物件。超儀說︰「他比較瘦，難鍛練肌肉，所以依家要谷肥佢，要佢多食牛肉、羊肉，但唔可以食肥膩食物同海鮮。佢依家要食好多藥，4月之後就唔使再食咁多。」丈夫快康復，超儀放下心頭大石，已重新投入工作，正籌備明年夏天舉行的演唱會。她笑言︰「我已預咗子聰上台一齊表演，佢唔上台，我就唔畀廿四味上台﹗」

（即時娛樂）