動畫《The First Slam Dunk》日本大賣,在亞洲其他地區也有亮麗成績。(劇照)

日本文化通信社公布今年電影票房成績;日本電影方面,三甲均為動畫,改編自經典漫畫《男兒當入樽》的動畫《The First Slam Dunk》以157.4億日圓(約8.7億港元),榮登最賣座日本電影冠軍。緊隨其後的是累收138.3億日圓(約7.6億港元)的《名偵探柯南:黑鐵的魚影》,以及宮崎駿執導的《蒼鷺與少年》,後者目前仍在日本上映,截至本月24日,收86.6億日圓(約4.8億港元),位列第3。山崎賢人主演《王者天下:命運之炎》,以56億日圓(約3.1億港元)佔殿軍,也是今年最賣座的真人演出電影。菅田將暉擔正的《勿說是推理》,則以47.6億日圓(約2.6億港元)佔第5位。第6及第7位分別是《哥斯拉-1.0》和《Toyko Mer流動急症室》,至於第8至10位均為動畫,順次為《電影多啦A夢:大雄與天空的理想鄉》、《「鬼滅之刃」上弦集結,前進刀匠村》及《劇場版IDOLiSH7-偶像星願- LIVE 4bit BEYOND THE PERiOD》。

《超級瑪利歐兄弟大電影》、《職業特工隊:死亡清算上集》及《阿凡達:水之道》則打入日本今年度最高票房外語片三甲。

