草蜢拉斯維加斯開騷 藉歌曲《夢伴》懷念恩師梅艷芳 (18:21)

草蜢早前在美國拉斯維加斯舉行2場演唱會，獻唱了他們跟梅艷芳合唱的歌曲《夢伴》，亦在舞台後方正中央位置擺放了Mic Stand，為離世20年的恩師留下位置。（大會提供 / 明報製圖）

草蜢早前（23日）一連兩晚在美國拉斯維加斯Venetian Theatre舉行《RE: GRASSHOPPER 草蜢巡迴演唱會》。3子再次踏足拉斯維加斯舞台，不約而同想起恩師梅艷芳，特別獻唱了他們跟對方合唱的歌曲《夢伴》，亦在舞台後方正中央位置擺放了Mic Stand，彷彿像跟梅姐一起在台上演出。除了全場大合唱《夢伴》，蔡一傑更在台上引領全場觀眾一起講：「Anita,We miss you﹗Merry Christmas﹗」

草蜢表示︰「12月30日，阿梅離開我哋第20年。我哋藉住今次演唱會去懷念佢，同好多愛惜佢嘅人一齊唱《夢伴》。」蘇志威補充︰「係成個演唱會送咗畀佢﹗」回想當年跟隨梅艷芳到不同地方登台，蔡一智說：「草蜢第一次出埠去美國登台，就係由阿梅帶住我哋。今日再嚟到賭城，感覺好溫暖好濃烈，我覺得阿梅今晚一定喺度同大家過聖誕，個心好溫暖。」蔡一傑認同：「諗番當年同佢周遊列國到處去嘅經歷，相信今晚台下嘅觀眾，當年應該都有睇過我哋一齊表演，係大家嘅一個共同回憶，非常溫暖。」

為與觀眾一起歡度佳節，草蜢與現場觀眾玩傳帽仔遊戲。他們在台上一邊唱聖誕歌，台下觀眾一邊傳遞聖誕樹造型的綠色聖誕帽並戴到頭上，當音樂停下，誰的頭上有聖誕帽，便可以得到禮物。現場一位男觀眾得獎，獲贈草蜢簽了名的聖誕禮物，卻被全場觀眾取笑「戴綠帽」，他與現場眾人齊齊捧腹大笑。草蜢在演唱會期間走落台與歌迷握手，蔡一傑不慎被抓傷手，跟跳舞時整傷了自己的蘇志威同病相憐。

蔡一智喜歡在聖誕節開騷︰「聖誕開騷，氣氛會更加強烈。其實今次我哋兩場騷好抵睇，原本演唱會只有兩小時，但我哋不斷加歌，唱多接近45分鐘，好彩場館方面冇投訴。」草蜢希望以後每年也可到美國開騷，與當地歌迷每年一聚。

（即時娛樂）