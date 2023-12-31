陳蕾追尋到音樂自信心 2024年想寫多些開心歌曲 (23:18)

陳蕾2009年由廣州到港參加亞視首屆《亞洲星光大道》獲第4名，2024年迎來出道15年，將於明年3月舉行首個紅館演唱會。演唱會《念》的名稱是從一封歌迷信啟發：「今年我出了3首歌《窮人的薔薇》、《伸縮自如的愛》與《神的不在場證明》是關於日本動漫《Hunter X Hunter》（全職獵人），這動漫中『念』是重要元素。後來輾轉從朋友手中收到一封歌迷手寫信，對方也是唱作歌手，信中形容我的歌曲有『念』，是很大能量。這是我聽過對我的歌曲最高的讚美，聯想到舉行演唱會，那個形容詞可以囊括我的歌曲？『念』能表達一切。我的歌注入個人經歷、想法與能量，是有念的。」

15年時間達成不少歌手的目標登紅館，陳蕾自覺幸運，時機到而她又準備好，是最好的安排。她上次開演唱會是2021年在麥花臣場館，她表示不會因為場地大細而改變很多，以最好方式呈現她的歌曲。

陳蕾多年來一直跟自己的節奏前行，她的獨特贏得樂迷支持。在紛亂的世界與不可抗力的事情中迎2024年，她說隨遇而安、活在當下去面對，以「向死而生」的心態：「每日都覺得自己在倒數，會更珍惜並懂得如何對待這世界。最近我的口頭禪：『唔計』有些事情盡力但未必做得好，咪『唔計！下次做好啲先計！』」她是知足的人，入行10多年，一開始時什麼也沒有，不會怕失去什麼，只要捉緊這刻懂得珍惜，自然沒有煩惱。

10年前陳蕾在亞視《星動亞洲》的訪問承諾會繼續追尋音樂夢想，10年後，她追到什麼？她說：「追到一班陳蕾的歌迷，追到音樂的自信心。創作人好容易質疑自己的作品，現在我有能力判斷自己的作品好唔好，令自己感動的。新一年我想寫多些開心歌，有好多說話想在歌曲表達。」

欲知專訪詳情，請留意明天（1月1日）明報娛樂版。

（即時娛樂）