魏浚笙自嘲台風似「阿叔散步」 搵阿Dee學舞後要睇骨科 (15:05)

Jeffrey表示覺得在商場倒數氣氛震撼，非常開心，同時他祝大家身體健康。（鍾偉茵攝）

魏浚笙（Jeffrey）昨晚（31日）出席沙田舉行的倒數活動。Jeffrey表示覺得在商場倒數氣氛震撼，非常開心，他祝大家身體健康，因為自己也不想病，並透露身體不適：「有時會頭暈，傾右跌一跌，這種情况連續發生2日，去看醫生時，蒙眼做左右踏步測試，發現真是偏右傾，原來是左右肌肉不平衡，都擔心。」

Jeffrey表示病因可能跟工作忙碌，後來多休息便康復，但覺得很難協調工作時間，畢竟想趁年輕把握機會，他又說：「新一年想多出外工作，增廣見聞，我還未去過美國，若果可以做個迷你演唱會，儲經驗也好。」提到他去年赴巴黎拍MV，他笑言下一首MV想回歸香港取景，多挑戰不同角色，及推出更多歌送給粉絲。

Jeffery台上唱輕快歌邊踱步，他自嘲以前台風更像阿叔散步，現在已大有進步，希望將來可以邊唱邊跳，而他最想跳Moon Walk，想過將Moon Walk加入歌曲《失約巴黎》，但發現不夾，最後放棄：「我拍電影《飯戲攻心2》時請教過阿Dee（何啟華），他教我簡單扭動頭動作前後左右，我學完練到頭痛要睇骨科，希望他看到報道記得賠醫藥費給我，不過他跳舞好勁，我跟不上，有種挫敗感。」

同場的詹仕偉（Snoopy）在香港過新年同樣開心，期待今年推出廣東歌，但擔心大家聽不明。

（即時娛樂）