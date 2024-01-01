譚俊彥再挑戰喜劇 預祝佘詩曼《新聞女王》有好成績 (15:45)

譚俊彥表示完成新劇《企業強人》拍攝，趁放假和太太及小朋友到北京玩雪，順道與太太重遊拍拖地方。（林祖傑攝）

譚俊彥、王馨平、谷婭溦、周吉佩等，昨晚（12月31日）到大嶼山大佛出席《福佑香江同心邁向 2024》倒數活動，譚俊彥表示前年也參與活動，許願有好成績，今年順道還神，新一年願望小朋友身體健康。

譚俊彥表示完成新劇《企業強人》拍攝，趁放假和太太及小朋友到北京玩雪，順道與太太重遊拍拖地方，他說：「我都和女兒講，她算是『北京製造』，也想帶小朋友舊地重遊。」

譚俊彥透露繼劇集《失憶24小時》，新一年再挑戰喜劇，預告女主角是一位很久沒見的拍檔。譚俊彥表示年初首2個月要在外地工作，未知能否出席台慶頒獎禮支持《新聞女王》拍檔佘詩曼，他說：「我看塵埃落定了，她真的好用心，現在反映勤力是有回報，我先恭喜她，希望《新聞女王》有好成績。」

周吉佩表示太太已習慣大時大節為工作未能陪伴，不過太太有份打理音樂學校，也經常結伴工作，他說：「之前我第一次到內地工作，太太都有隨行，都有可能是監視我，太太是危機感好重的人，始終擔心我安全。」他表示新一年目標是推出更多新歌及年底舉行演唱會。

谷婭溦連續2年參與這活動，她表示活動前已捧蓮花燈圍住大佛念經，但沒有特別許願，她說：「我覺得要清心寡欲先誠心。」她稱新一年希望工作滿滿，姻緣暫時不求，因已有很多計劃，如成事，事業上可以「跳十級」。

（即時娛樂）