RB與樂迷迎接2024 繼續用音樂講故事 憑信念一直前行 (16:41)

樂隊RubberBand（RB）昨晚大除夕舉行《RubberBand〈Juntos〉音樂會》第5場。跟樂迷迎接2024年，隊員逐一說出新年新願望。

RubberBand與樂迷迎接2024年，幾位成員倒數前分享新年願望，泥鯭（黎萬宏）說：「希望大家活得開心自在，每一日都唔使擔驚受怕，新年快樂！」阿偉接著道：「新年快樂，身體健康，呢個最重要，更祝福每一位好人都平安。」

阿正則希望來年自己更努力，他說：「希望世界和平，呢個最緊要，第2個係個人希望寫多啲好歌畀大家，今年冇乜寫歌，其實係幾年都冇，好懶，所以2024年寫多啲歌。」

6號則為香港祈願，他說：「希望世界和平，香港可以Keep住信念喺心裏，一路行落去，大家都要健健康康，平平安安，因為呢塊地方唔會咁容易凋謝。我哋樂隊所有兄弟繼續有好多創作，為我哋呢個地方繼續講故事，繼續講落去，大家傳落去，呢度就唔會死。」

倒數後，RubberBand獻唱了《發現號》，台下放聲高唱與拍和，震撼全場。唱罷6號再次感謝樂迷：「感謝咁多位同我哋第一次體驗自己專場一齊倒數嘅所有知音朋友，好不容易我哋踏入新一年，之前嘅抹咗去，做得唔好嘅，2024再嚟過。」現場氣氛高漲，RubberBand選擇為樂迷送上剖白心聲的《心照一生》，以另一種心情，陪伴樂迷踏入新一年。

在Encore唱過《阿波羅》及新歌《Juntos》後，樂迷未願離去，RubberBand再次走到台上，6號表示基於場館條例，只可以多唱一首歌，及後樂隊送上《前面尚有一萬里》，樂迷仍大喊Encore，這時阿偉說：「如果冇車就一齊行路返屋企，但大家要一齊再唱大聲啲！」樂迷聽到這番話當然興奮大聲和應。

6號這時再說：「今日呢個Show搞得成，要感謝你哋每一位，可以堅持到呢個鐘數，同時亦要感謝主辦，因為Over要罰錢。」最後RubberBand再唱出《遊車河》，為第5場演出告一段落。

（即時娛樂）