杜汶澤稱姜濤「壓力肥」 籲放假半年休息：我關心佢心理 (14:54)

MIRROR成員姜濤昨晚（1日）在叱咤頒獎禮，憑歌曲《濤》奪得兩個獎，包括叱咤十大歌曲以及我最喜愛的歌曲大獎，今次亦是姜濤連續第4年獲最喜愛歌曲，不過姜濤兩次上台領獎時都沒有多言，只簡單致謝。

杜汶澤今天（2日）在facebook撰長文講姜濤：「唔通我仲會相信，自己講幾句說話，就會改變到個世界咩...其實講乜，都會俾人話抽水，又話咩刷存在感，所以真係要出於真心，至唔會怕聽呢啲無謂攻擊。」

阿澤表示深明姜糖（粉絲暱稱）好保護姜濤，所以任何人攻擊姜濤，都會干犯「鏡安法」，阿澤自言老了，只想安享晚年，所以會好小心講。

阿澤覺得姜濤應該放假：「一年？至少半年。做乜？無呀，減下肥，打下波，去外國生活下，唔上跳舞堂唔學唱歌，可以學下其他嘢吖咁後生。不過唔建議去美國乜嘢都加芝士加煙肉，分分鐘返嚟仲肥。」

阿澤直指姜濤「真係肥」，他寫道：「我無資格笑人肥我自己都肥到隻豬咁不過我比較傳統，覺得偶像唔應該肥，自己都唔會開心啦！我覺得佢呢種肥可能係『壓力肥』，所以我關心嘅係佢嘅心理。係呀，我好多事㗎！大家都係人，如果唔係太蝕底嘅，我多數都會關心吓。好多年前我有次響電視台做嘢，響後台見到佢，佢係一個好有禮貌嘅小朋友，好可愛。但係而家見唔到佢呢種笑容。」

阿澤坦言每個偶像一紅就會好大壓力，這個是定律，他還引當年謝霆鋒和陳冠希做例子：「好似以前謝霆鋒細個嗰陣仲癲過龍心啦！撞到啲車爛X晒，人就係咁㗎啦，唔適應吖嘛！陳冠希咪又係咁，亂XX馬，而家同個女幾溫馨呀。」

阿澤認為其實盲目攻擊及瘋狂保護偶像，不單止對偶像沒好處，對粉絲自己的人生都沒有太多營養。他寫道：「至於行內人，10個有9個都唔會講真說話，啲老鬼見到你咪擦鞋囉，對外猛讚你搏你啲fans都鍾意佢呀嘛，我哋以前叫『偷fan屎』，對內又唔敢得罪你。」

阿澤表示如果真的愛惜姜濤，就應該勸他休息，給自己一個沉澱機會及放鬆的空間，思考人生，將來可以走更遠的路，而且一定有進步，破釜沉舟層次一定更加高，他寫道：「一年半載返嚟點會俾人搶咗個位啊？香港都冇人！至於攻擊佢嗰啲我又好明喎，呢個世界除咗任賢齊，係明星都有人鬧㗎啦，多定少啫﹗再加上社會氣氛咁實同你死過啦！2024年，一切都係新的開始，希望所有人都可以開開心心，乜都係過眼雲煙⋯⋯Just relax MAN!」

（即時娛樂）