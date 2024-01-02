任賢齊廣州個唱慶功 拎百萬現金大抽獎 獲封「絕世好老闆」 (15:11)

說到陳奕迅試過病倒要取消，小齊說：「我知道呀，他跟我一起也是廣州開騷，我之前有空還去探望過他呢！大家一見面都是同一句，我們最緊要保重自己，身體健康！」（大會提供）

任賢齊（小齊）去年初啟動《齊跡在路上演唱會2023》演唱會，一年來共巡演22個城市，包括星馬、澳門、內地，共舉行43場演出，場場爆滿。昨天（1日）元旦，小齊完成2場廣州演唱會後，拉大隊慶功，一向視工作人員為家人的小齊，答謝工作人員1年辛勞，拿出100萬現金與百人團隊大抽獎，讓工作人員過開心新年。

是次小齊《齊跡在路上演唱會》被譽為80、90後最感動回憶演唱會，不少歌迷演唱會上，小齊一開唱就已經淚流滿面，不約而同於演唱會點唱環節中跟小齊說，他的歌都是他們的青春及故事，讓小齊也非常感動，於廣州進行兩場倒數的演唱會，小齊除了唱出經典金曲，更選唱最廣東歌《喜歡你》及《海闊天空》。

他在台上表示：「謝謝大家這1年陪我闖蕩在路上，希望我每一次演唱會，都可以在大家心中留下美好記憶，大家從頭唱到尾大合唱的歌聲，都讓我非常感動，請你們回去之後，也一定不要忘了我，要記著我們相聚美好，在追求理想路上，我會更認真，那怕我會跌倒受傷，我也會咬緊牙關，那怕我熱淚盈眶，我也會頂天立地站在天地之間，我們的胸膛，一樣海闊天空！多謝Beyond帶給我們好聽又好感動的歌，Beyond forever ！」

小齊去年，只放過一星期假，跟家人共度聖誕，元旦日太太及仔女也到廣州捧場，共度新一年，在小齊Ig的短片上，見到他倒數後，工作人員向他歡呼拍掌，小齊經過老婆時溫馨一擁，讓歌迷留言大讚他是世上絕種好男人。完成廣州演唱會，小齊馬不停蹄返港，為賀歲片《臨時劫案》宣傳。

除了絕世好男人，小齊也被封為「絕世好老闆」，百萬現金給工作人員抽獎，小齊笑道：「應該嘅，因為大家都對我好好嘛！我哋係一齊工作嘅，一個不能少，大家都要開開心心過新年。」

問到他新一年計劃，小齊說：「暫時冇得放假，農曆年會去美加繼續巡迴演唱會，美加完了就緊接英國及巴黎巡迴演出，24年也是繼續在路上，繼續巡迴各地演出。（什麼時候巡到香港？）我也不知道，有時候我也有睡醒不知身在哪裏的感覺，我放下不理了，等經理人計劃，香港我也很久沒回來唱，很想念大家，看場地檔期，我也希望有機會。」

新一年新願望，小齊說：「這些年大家經歷那麼多，只有一個願望，就是身體健康，都祝福大家身體健康。巡演時我都試過中招，也試過病著上台，幸好我沒病到要取消擇日重賽。」

（即時娛樂）