旁觀者｜尹詩沛靠王敏奕「隔空鞭策」 1個月減10磅 (15:36)

由周柏豪、王敏奕、吳若希、羅天宇、馬貫東、連詩雅、胡蓓蔚、謝東閔、周志康及鄧伊婷等合演的《旁觀者》昨晚 （1日）首播。

第一集已開出兩個重要個案─「耐人尋味櫃中藏屍」及「酒吧姦殺墮樓事件」，單元主角分別是飾演Carol的吳珮如及Nana的尹詩沛，兩位演員均讚角色有發揮兼有突破。

Carol與丈夫譚偉文（黃嘉樂飾）離婚後生無可戀，但為顧全面子只能對人歡笑，看似燦爛的人生其實零知己，最終Carol因意外被困櫃子，她放棄掙扎而選擇自殺，結局令人唏噓。Carol個案特別之處，是女警姚自如（阿魚，王敏奕飾）調查期間，因運用自身高敏特質，能對Carol臨死前處境感同身受，為了突顯阿魚的代入，鏡頭交叉剪接吳珮如與王敏奕穿著同一服飾、以同一情緒做同一件事。

王敏奕及吳珮如受訪時，異口同聲指相關場口好玩又難度高。王敏奕說：「拍攝過程的確唔容易，對演員甚至導演嘅挑戰都好大，但非常好玩！通常都係個案主角先做一次，然後再到我重演，咁樣製作上的確會花好多時間，但大家睇回放時，都覺得好過癮，因為喺電視好少見到呢種拍攝手法。」敏奕更笑言由於其參與場口不少，《旁觀者》是其入行以來「瞓得最少」的一套劇。

珮如指與敏奕合作很開心和合拍：「我同佢每一take之後，會鑽研Playback，睇下點樣可以做得更加同步同好睇，我哋落咗唔少心機喺啲detail位度，希望觀眾會睇到。」

尹詩沛亦同樣甚有發揮，其飾演的Nana是Café老闆王覓希（周柏豪飾）常客之一，每次出現均濃妝艷抹兼滿懷心事，昨晚一幕詩沛邊吃沙律邊啜泣、以及看到雪糕後嚇至面容扭曲兼歇斯底里。

除了演技，詩沛是次造型亦甚為亮麗，獲網民大讚靚女。談到今次角色顏值大躍進，詩沛笑言全靠王敏奕的「隔山鞭策」，令她在1個月內成功減掉10磅：「一開頭監製阿細已經話我同敏奕會著同一套衫、做同一場戲，阿細話我唔會話你肥，不過你同敏奕著埋同一套衫，就睇下你會唔會嫌自己唔夠瘦喇。嗰陣我都有1個月去追番敏奕個進度，希望出到嚟畫面可以靚啲。（減了幾磅？）10磅左右，都係靠健康飲食同做運動。」

（即時娛樂）